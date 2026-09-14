भतीजे ने फिर चाचा को किनारे किया, लोहिया ट्रस्ट के फैसले पर बीजेपी का करारा तंज

इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कई लोग इसे अखिलेश यादव द्वारा पार्टी की वैचारिक और संस्थागत विरासत पर अपनी पकड़ और मजबूत करने के रूप में देख रहे हैं। वहीं कुछ इसे चाचा-भतीजे के बीच पुराने समीकरणों में बदलाव का संकेत मान रहे हैं। हालांकि शिवपाल यादव की सहमति से यह फैसला हुआ है, इसलिए फिलहाल इसे टकराव की बजाय अखिलेश के नेतृत्व को स्वीकार करने के रूप में भी देखा जा रहा है।

अखिलेश यादव अब सपा की राजनीतिक कमान के साथ दो अहम ट्रस्टों पर भी नियंत्रण रखते हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस बदलाव को पार्टी की आंतरिक मजबूती का प्रयास माना जा रहा है।