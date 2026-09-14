जनता दर्शन में CM योगी का सख्त संदेश: हर शिकायत का जल्द समाधान, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि जनसमस्याओं का समाधान केवल औपचारिकतानहीं, बल्कि प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि शिकायत लेकर आने वाले व्यक्ति की बात को धैर्यपूर्वक सुना जाए और समस्या की वास्तविक स्थिति को समझने के बाद समाधान की दिशा में कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों के निस्तारण में संवेदनशीलता के साथ-साथ तेजी भी जरूरी है। किसी मामले में यदि तत्काल समाधान संभव है तो उसे अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। वहीं जिन मामलों में जांच या किसी अन्य विभाग की रिपोर्ट आवश्यक हो, उनमें भी निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए।

