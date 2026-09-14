लखनऊ में H1N1 के छह नए मरीज मिले, 79 एक्टिव केस, स्वास्थ्य विभाग हुआ पूरी तरह अलर्ट

स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रभावित इलाकों में जरूरी स्वास्थ्य सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। क्षेत्र में आवश्यक दवाओं के साथ क्लोरीन की गोलियां और ORS पैकेट वितरित किए गए। अधिकारियों ने लोगों को समझाया कि बदलते मौसम में साफ पानी और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। विभाग की ओर से घरों के आसपास पानी जमा होने से रोकने की अपील की गई है। विशेष रूप से कूलर, पानी की टंकियों और अन्य ऐसे स्थानों की नियमित सफाई करने को कहा गया है, जहां पानी जमा होकर मच्छरों के प्रजनन का कारण बन सकता है। लोगों से घरों और आसपास के क्षेत्र में साफ-सफाई बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया।