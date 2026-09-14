14 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

लखनऊ में H1N1 के छह नए मरीज मिले, 79 एक्टिव केस, स्वास्थ्य विभाग हुआ पूरी तरह अलर्ट

Lucknow H1N1 Virus: लखनऊ में H1N1 के छह नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। 79 एक्टिव केसों के बीच सभी नए मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं।
4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Sep 14, 2026

79 एक्टिव केस, सभी नए मरीज होम आइसोलेशन में; फैजुल्लागंज में 95 घरों का सर्वे, लोगों से सतर्क रहने की अपील (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )

79 एक्टिव केस, सभी नए मरीज होम आइसोलेशन में; फैजुल्लागंज में 95 घरों का सर्वे, लोगों से सतर्क रहने की अपील (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )

H1N1 Virus: राजधानी लखनऊ में H1N1 संक्रमण के छह नए मरीज सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 13 सितंबर को सामने आए सभी छह नए मरीज होम आइसोलेशन में हैं और उनकी निगरानी की जा रही है। जनपद में H1N1 के एक्टिव केसों की संख्या 79 बताई गई है। अब तक 30 मरीज अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, जिनमें से 28 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से घबराने के बजाय सावधानी बरतने और संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की है।

फैजुल्लागंज में स्वास्थ्य विभाग का सर्वे अभियान

H1N1 के साथ ही राजधानी में मौसमी और वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग ने अभियान तेज कर दिया है। फैजुल्लागंज क्षेत्र के दाऊदनगर, कैलाश विहार और मिलत नगर में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने घर-घर जाकर स्वास्थ्य सर्वे किया। प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. आसमा के नेतृत्व में आशा और एएनएम की टीमों ने कुल 95 घरों का स्वास्थ्य सर्वे किया।

सर्वे के दौरान लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के साथ ही मौसमी बीमारियों और मच्छर जनित रोगों से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने लोगों को आसपास साफ-सफाई रखने, पानी जमा नहीं होने देने और मच्छरों की ब्रीडिंग रोकने के लिए जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी।

दवाएं, क्लोरीन और ORS का वितरण

स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रभावित इलाकों में जरूरी स्वास्थ्य सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। क्षेत्र में आवश्यक दवाओं के साथ क्लोरीन की गोलियां और ORS पैकेट वितरित किए गए। अधिकारियों ने लोगों को समझाया कि बदलते मौसम में साफ पानी और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। विभाग की ओर से घरों के आसपास पानी जमा होने से रोकने की अपील की गई है। विशेष रूप से कूलर, पानी की टंकियों और अन्य ऐसे स्थानों की नियमित सफाई करने को कहा गया है, जहां पानी जमा होकर मच्छरों के प्रजनन का कारण बन सकता है। लोगों से घरों और आसपास के क्षेत्र में साफ-सफाई बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया।

मोबाइल मेडिकल यूनिट ने 31 लोगों को दी सेवा

फैजुल्लागंज के मिलत नगर में स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल मेडिकल यूनिट ने भी लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई। यूनिट के माध्यम से कुल 31 लोगों की जांच और चिकित्सकीय सहायता की गई। स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर लोगों को प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ संभावित संक्रमण और मौसमी बीमारियों की पहचान करना है।

अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी कि यदि किसी व्यक्ति को बुखार या अन्य बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो वह खुद से दवा लेने के बजाय चिकित्सक से परामर्श करे। समय पर जांच और उचित उपचार से बीमारी को गंभीर होने से रोका जा सकता है।

H1N1 मरीजों की निगरानी पर जोर

H1N1 के छह नए मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमित मरीजों की निगरानी और उनके स्वास्थ्य की स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में सभी छह नए मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। विभाग की ओर से लोगों को संक्रमण के सामान्य और गंभीर लक्षणों के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अधिकांश सामान्य लक्षणों वाले मरीजों को चिकित्सकीय सलाह के अनुसार आराम और उपचार की आवश्यकता होती है। हालांकि यदि मरीज की स्थिति बिगड़ती है तो उसे तत्काल अस्पताल ले जाना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग ने विशेष रूप से ऐसे मरीजों को लेकर सतर्क रहने को कहा है, जिनमें गंभीर लक्षण दिखाई दें।

इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें

स्वास्थ्य विभाग ने सीने में दर्द, सांस फूलना, बेहोशी, ब्लड प्रेशर कम होना और बलगम में खून आना जैसे लक्षणों को गंभीर संकेत माना है। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर मरीज को घर पर रखने के बजाय तत्काल चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने की सलाह दी गई है।

गंभीर लक्षण वाले मरीजों की Real-Time RT-PCR जांच कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं सामान्य लक्षण वाले मरीजों को चिकित्सक की सलाह के अनुसार उपचार लेने और पर्याप्त आराम करने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि लक्षणों को नजरअंदाज करने या स्वयं दवा लेने के बजाय समय पर चिकित्सा सलाह लेना अधिक सुरक्षित है।

बच्चों, गर्भवती और बुजुर्गों पर विशेष ध्यान

H1N1 संक्रमण से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के प्रति विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। इन वर्गों को संक्रमण से बचाने के लिए घर और आसपास के वातावरण में स्वच्छता बनाए रखने के साथ भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अनावश्यक जाने से बचने की सलाह दी गई है।

लोगों से मास्क का इस्तेमाल करने, भीड़ से दूरी बनाए रखने और खांसी या छींक आने पर मुंह ढकने की अपील की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि व्यक्तिगत सावधानी और समय पर चिकित्सकीय परामर्श संक्रमण के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

मच्छरों से बचाव भी जरूरी

H1N1 के मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने मच्छर जनित बीमारियों को लेकर भी लोगों को सतर्क किया है। घरों में मच्छरदानी का इस्तेमाल करने और बाहर निकलते समय पूरी बांह के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। कूलर और पानी की टंकियों की नियमित सफाई के साथ आसपास पानी जमा नहीं होने देने को भी जरूरी बताया गया है।

स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि राजधानी में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए सर्वे, जागरूकता और चिकित्सा सेवाओं को लगातार सक्रिय रखा जा रहा है। लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी बीमारी के लक्षण को हल्के में न लें और आवश्यकता पड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र या चिकित्सक से संपर्क करें।

कंट्रोल रूम से मिलेगी जानकारी

स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी बीमारियों से संबंधित जानकारी और आवश्यक सहायता के लिए कंट्रोल रूम की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। नागरिक 0522-2622080 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विभाग ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और बीमारी से संबंधित जानकारी केवल स्वास्थ्य विभाग या चिकित्सकीय विशेषज्ञों से प्राप्त करें।

राजधानी में H1N1 के मामलों की निगरानी के साथ ही स्वास्थ्य विभाग का जोर संक्रमण की रोकथाम और लोगों को जागरूक करने पर है। प्रशासन की ओर से साफ संदेश दिया गया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है। समय पर जांच, चिकित्सकीय सलाह, स्वच्छता और संक्रमण से बचाव के उपाय अपनाकर बीमारी के जोखिम को कम किया जा सकता है।

Gold Price: गणेश चतुर्थी पर सोना-चांदी खरीदने का मौका, 16 सितंबर को फेड के फैसले से बदलेगा बाजार

ये भी पढ़ें
सोने-चांदी के भाव में उतार-चढ़ाव के संकेत, ब्याज दर के फैसले पर टिकी निवेशकों की नजर (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cm yogi

health

Health department

health news

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

14 Sept 2026 12:09 pm

Published on:

14 Sept 2026 12:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / लखनऊ में H1N1 के छह नए मरीज मिले, 79 एक्टिव केस, स्वास्थ्य विभाग हुआ पूरी तरह अलर्ट

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Election Results Live: अजमेर में BJP को झटका, भरतपुर में निर्दलीयों का दबदबा; जयपुर के 89 वार्डों के नतीजे घोषित

Jaipur Nagar Nikay Election Results Live
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

BRICS समिट में विपक्षी मुख्यमंत्रियों की गैर-मौजूदगी पर अवधेश प्रसाद का हमला, बोले- BJP की मानसिकता लोकतंत्र विरोधी

SP MP Awadhesh Prasad
लखनऊ

योगी सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 14 IAS और 34 PCS अफसरों को नई जिम्मेदारी

CM Yogi Adityanath, UP Government Jobs, Sarkari Naukri
लखनऊ

जौनपुर के विशाल यादव हत्याकांड पर सियासत गरम! मंत्री अनिल राजभर ने सपा कनेक्शन का लगाया आरोप

Vishal Yadav Murder Case
लखनऊ

UP में बड़ा प्रशासनिक मंथन! सोमवार को लखनऊ पहुंचेंगे 33 जिलों के डीएम, शासन की बैठक पर टिकी नजरें

प्रशासनिक तैयारियों को लेकर बढ़ी हलचल (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

चंद्रशेखर आजाद को रोका तो सड़कों पर फूटा समर्थकों का गुस्सा, टोल बैरियर तोड़कर पुलिस को दी खुली चुनौती

गोंडा जा रहे चंद्रशेखर आजाद को बाराबंकी में रोका, समर्थकों ने टोल बैरियर तोड़ा (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.