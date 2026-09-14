लखनऊ में H1N1 के छह नए मरीज मिले, 79 एक्टिव केस, स्वास्थ्य विभाग हुआ पूरी तरह अलर्ट

79 एक्टिव केस, सभी नए मरीज होम आइसोलेशन में; फैजुल्लागंज में 95 घरों का सर्वे, लोगों से सतर्क रहने की अपील (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
H1N1 Virus: राजधानी लखनऊ में H1N1 संक्रमण के छह नए मरीज सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 13 सितंबर को सामने आए सभी छह नए मरीज होम आइसोलेशन में हैं और उनकी निगरानी की जा रही है। जनपद में H1N1 के एक्टिव केसों की संख्या 79 बताई गई है। अब तक 30 मरीज अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, जिनमें से 28 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से घबराने के बजाय सावधानी बरतने और संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की है।
H1N1 के साथ ही राजधानी में मौसमी और वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग ने अभियान तेज कर दिया है। फैजुल्लागंज क्षेत्र के दाऊदनगर, कैलाश विहार और मिलत नगर में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने घर-घर जाकर स्वास्थ्य सर्वे किया। प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. आसमा के नेतृत्व में आशा और एएनएम की टीमों ने कुल 95 घरों का स्वास्थ्य सर्वे किया।
सर्वे के दौरान लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के साथ ही मौसमी बीमारियों और मच्छर जनित रोगों से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने लोगों को आसपास साफ-सफाई रखने, पानी जमा नहीं होने देने और मच्छरों की ब्रीडिंग रोकने के लिए जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रभावित इलाकों में जरूरी स्वास्थ्य सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। क्षेत्र में आवश्यक दवाओं के साथ क्लोरीन की गोलियां और ORS पैकेट वितरित किए गए। अधिकारियों ने लोगों को समझाया कि बदलते मौसम में साफ पानी और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। विभाग की ओर से घरों के आसपास पानी जमा होने से रोकने की अपील की गई है। विशेष रूप से कूलर, पानी की टंकियों और अन्य ऐसे स्थानों की नियमित सफाई करने को कहा गया है, जहां पानी जमा होकर मच्छरों के प्रजनन का कारण बन सकता है। लोगों से घरों और आसपास के क्षेत्र में साफ-सफाई बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया।
फैजुल्लागंज के मिलत नगर में स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल मेडिकल यूनिट ने भी लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई। यूनिट के माध्यम से कुल 31 लोगों की जांच और चिकित्सकीय सहायता की गई। स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर लोगों को प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ संभावित संक्रमण और मौसमी बीमारियों की पहचान करना है।
अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी कि यदि किसी व्यक्ति को बुखार या अन्य बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो वह खुद से दवा लेने के बजाय चिकित्सक से परामर्श करे। समय पर जांच और उचित उपचार से बीमारी को गंभीर होने से रोका जा सकता है।
H1N1 के छह नए मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमित मरीजों की निगरानी और उनके स्वास्थ्य की स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में सभी छह नए मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। विभाग की ओर से लोगों को संक्रमण के सामान्य और गंभीर लक्षणों के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अधिकांश सामान्य लक्षणों वाले मरीजों को चिकित्सकीय सलाह के अनुसार आराम और उपचार की आवश्यकता होती है। हालांकि यदि मरीज की स्थिति बिगड़ती है तो उसे तत्काल अस्पताल ले जाना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग ने विशेष रूप से ऐसे मरीजों को लेकर सतर्क रहने को कहा है, जिनमें गंभीर लक्षण दिखाई दें।
स्वास्थ्य विभाग ने सीने में दर्द, सांस फूलना, बेहोशी, ब्लड प्रेशर कम होना और बलगम में खून आना जैसे लक्षणों को गंभीर संकेत माना है। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर मरीज को घर पर रखने के बजाय तत्काल चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने की सलाह दी गई है।
गंभीर लक्षण वाले मरीजों की Real-Time RT-PCR जांच कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं सामान्य लक्षण वाले मरीजों को चिकित्सक की सलाह के अनुसार उपचार लेने और पर्याप्त आराम करने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि लक्षणों को नजरअंदाज करने या स्वयं दवा लेने के बजाय समय पर चिकित्सा सलाह लेना अधिक सुरक्षित है।
H1N1 संक्रमण से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के प्रति विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। इन वर्गों को संक्रमण से बचाने के लिए घर और आसपास के वातावरण में स्वच्छता बनाए रखने के साथ भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अनावश्यक जाने से बचने की सलाह दी गई है।
लोगों से मास्क का इस्तेमाल करने, भीड़ से दूरी बनाए रखने और खांसी या छींक आने पर मुंह ढकने की अपील की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि व्यक्तिगत सावधानी और समय पर चिकित्सकीय परामर्श संक्रमण के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
H1N1 के मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने मच्छर जनित बीमारियों को लेकर भी लोगों को सतर्क किया है। घरों में मच्छरदानी का इस्तेमाल करने और बाहर निकलते समय पूरी बांह के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। कूलर और पानी की टंकियों की नियमित सफाई के साथ आसपास पानी जमा नहीं होने देने को भी जरूरी बताया गया है।
स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि राजधानी में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए सर्वे, जागरूकता और चिकित्सा सेवाओं को लगातार सक्रिय रखा जा रहा है। लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी बीमारी के लक्षण को हल्के में न लें और आवश्यकता पड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र या चिकित्सक से संपर्क करें।
स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी बीमारियों से संबंधित जानकारी और आवश्यक सहायता के लिए कंट्रोल रूम की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। नागरिक 0522-2622080 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विभाग ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और बीमारी से संबंधित जानकारी केवल स्वास्थ्य विभाग या चिकित्सकीय विशेषज्ञों से प्राप्त करें।
राजधानी में H1N1 के मामलों की निगरानी के साथ ही स्वास्थ्य विभाग का जोर संक्रमण की रोकथाम और लोगों को जागरूक करने पर है। प्रशासन की ओर से साफ संदेश दिया गया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है। समय पर जांच, चिकित्सकीय सलाह, स्वच्छता और संक्रमण से बचाव के उपाय अपनाकर बीमारी के जोखिम को कम किया जा सकता है।
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