14 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

BRICS समिट में विपक्षी मुख्यमंत्रियों की गैर-मौजूदगी पर अवधेश प्रसाद का हमला, बोले- BJP की मानसिकता लोकतंत्र विरोधी

Awadhesh Prasad Statement on Brics Summit: ब्रिक्स समिट में विपक्षी मुख्यमंत्रियों की गैरमौजूदगी पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा पर निशाना साधा। सपा सांसद ने इसे लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश करार दिया। पूरी खबर पढ़िए...
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Mohsina Bano

Sep 14, 2026

SP MP Awadhesh Prasad

सपा सांसद अवधेश प्रसाद (फोटो सोर्स- IANS)

BRICS Summit 2026: दिल्ली में इन दिनों का आयोजन हुआ। इस बीच सम्मेलन में विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित न किए जाने को लेकर भी सियासत तेज है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद अवधेश प्रसाद ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर बेहद तीखा प्रहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, वहां के मुख्यमंत्रियों को इस आयोजन में नहीं बुलाया गया।

अवधेश प्रसाद ने बताया लोकतंत्र के लिए खतरा

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि ब्रिक्स बैठक में विपक्षी मुख्यमंत्रियों की गैर-मौजूदगी भाजपा की संकीर्ण और लोकतंत्र विरोधी मानसिकता का उदाहरण है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन राज्यों में भाजपा सत्ता में नहीं है, वहां की सरकारों को इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका नहीं दिया गया। अवधेश प्रसाद ने कहा कि, "यह लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने की कोशिश है।" इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकारें हैं और केंद्र को सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए।

सपा सांसद राम गोपाल यादव ने भी उठाए सवाल

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद राम गोपाल यादव ने ब्रिक्स सम्मेलन के परिणामों पर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि इस उच्च स्तरीय सम्मेलन से ऐसा कुछ खास हासिल नहीं हुआ जिससे दुनिया भर में चल रहे विनाशकारी युद्धों को रोका जा सके। अगर ये ब्रिक्स देश एक मंच पर आकर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रोकते या ईरान से जुड़े संघर्ष में संबंधित पक्षों को समझा पाते तो स्थिति कुछ और होती। उन्होंने कहा कि ये युद्ध पूरी दुनिया को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं इनसे संकट में हैं और दुनिया के किसी भी हिस्से का इससे अछूता रहना पूरी तरह असंभव है।

ब्रिक्स समिट को लेकर सियासत तेज

बता दें कि दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष शामिल हुए। भारत ने इस सम्मेलन की मेजबानी की। सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार, सुरक्षा, ऊर्जा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई।

ब्रिक्स समिट को लेकर विपक्ष की ओर से बयानबाजी तेज है, वहीं भाजपा इस इस शिखर सम्मेलन को भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और कूटनीतिक प्रभाव का अहम मंच बता रही है। अवधेश प्रसाद का बयान इसी राजनीतिक बहस के बीच आया है। उन्होंने ब्रिक्स आयोजन में विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी को लेकर सवाल उठाते हुए इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था से जोड़ दिया है।

‘आकाश आनंद अभी भी अपने दिमाग से काम नहीं कर रहे’, मायावती ने फिर भतीजे को लेकर दिया बड़ा बयान

ये भी पढ़ें
mayawati on brics summit global conflicts cooperation

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

समाजवादी पार्टी

up news

UP News Hindi

UP Politics

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

14 Sept 2026 12:11 pm

Published on:

14 Sept 2026 12:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / BRICS समिट में विपक्षी मुख्यमंत्रियों की गैर-मौजूदगी पर अवधेश प्रसाद का हमला, बोले- BJP की मानसिकता लोकतंत्र विरोधी

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Election Results Live: अजमेर में BJP को झटका, भरतपुर में निर्दलीयों का दबदबा; जयपुर के 89 वार्डों के नतीजे घोषित

Jaipur Nagar Nikay Election Results Live
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

लखनऊ में H1N1 के छह नए मरीज मिले, 79 एक्टिव केस, स्वास्थ्य विभाग हुआ पूरी तरह अलर्ट

79 एक्टिव केस, सभी नए मरीज होम आइसोलेशन में; फैजुल्लागंज में 95 घरों का सर्वे, लोगों से सतर्क रहने की अपील (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
लखनऊ

योगी सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 14 IAS और 34 PCS अफसरों को नई जिम्मेदारी

CM Yogi Adityanath, UP Government Jobs, Sarkari Naukri
लखनऊ

जौनपुर के विशाल यादव हत्याकांड पर सियासत गरम! मंत्री अनिल राजभर ने सपा कनेक्शन का लगाया आरोप

Vishal Yadav Murder Case
लखनऊ

UP में बड़ा प्रशासनिक मंथन! सोमवार को लखनऊ पहुंचेंगे 33 जिलों के डीएम, शासन की बैठक पर टिकी नजरें

प्रशासनिक तैयारियों को लेकर बढ़ी हलचल (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

चंद्रशेखर आजाद को रोका तो सड़कों पर फूटा समर्थकों का गुस्सा, टोल बैरियर तोड़कर पुलिस को दी खुली चुनौती

गोंडा जा रहे चंद्रशेखर आजाद को बाराबंकी में रोका, समर्थकों ने टोल बैरियर तोड़ा (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.