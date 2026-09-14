योगी सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 14 IAS और 34 PCS अफसरों को नई जिम्मेदारी

Uttar Pradesh IAS Transfer News:उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने रविवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। प्रशासन ने 14 आईएएस और 34 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस बदलाव में तीन जिलों के मुख्य विकास अधिकारी (CDO) समेत कई बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी बदली गई है। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर एवं विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा को भी नई तैनाती दी गई है। कई मंडलों और विभागों में अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।