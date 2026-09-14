UP चुनाव की तैयारी तेज: EVM-VVPAT की जांच होगी पारदर्शी, अधिकारियों की ट्रेनिंग से मजबूत होगी चुनावी व्यवस्था

इसी सिलसिले में राजधानी लखनऊ में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सात मंडलों—लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या और देवीपाटन से जुड़े 33 जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों और एफएलसी सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम रूपाम यानी डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। कार्यशाला सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक चल रही है। इसका मुख्य उद्देश्य अधिकारियों को FLC की प्रक्रिया, निर्धारित मानकों और निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप काम करने के लिए तैयार करना है।