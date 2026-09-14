Election: माहेश्वरी महासभा चुनाव 20 सितंबर को, 1,027 मतदाता चुनेंगे समाज का नया नेतृत्व

महासभा के महामंत्री पद के लिए भी मुकाबला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस पद पर अजय काबरा (भदोही-वाराणसी) और राजकुमार कल्या आमने-सामने हैं। अजय काबरा उत्तर प्रदेश से महामंत्री पद के प्रत्याशी हैं। उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों में इस मुकाबले को लेकर माहेश्वरी समाज के बीच चर्चा बनी हुई है। महामंत्री का पद महासभा के प्रशासनिक और संगठनात्मक संचालन में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में इस पद के चुनाव को लेकर भी मतदाताओं के बीच काफी उत्सुकता है। चुनाव में शामिल अन्य पदों के प्रत्याशियों के बीच भी मुकाबला होने के कारण नई कार्यकारिणी का स्वरूप किस प्रकार सामने आता है, इसे लेकर समाज के विभिन्न वर्गों में उत्सुकता बनी हुई है।