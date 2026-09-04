मथुरा में योगी आदित्यनाथ बोले- जिनकी आस्था बाबर और औरंगजेब पर क्या वह आपकी आस्था को सम्मान देंगे

उत्तर प्रदेश के मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वृंदावन, बरसाना, नंदगांव को विकसित करने की भी योजना है। श्रद्धालुओं के आस्था को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। यह इसलिए हुआ है कि आपकी भावनाओं को समझने वाली सरकार है। यह सरकार कृष्ण कन्हैया, श्री राम, बाबा विश्वनाथ, मां विंध्यवासिनी पर विश्वास करती है। लेकिन जिनकी आस्था बाबर और औरंगजेब पर होगी क्या वह आपकी आस्था को सम्मान दे पाएंगे। औरंगज़ेब के अनुवाई फिर जहर घोलने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं। उनका काम समाज में वैमनस्यता फैलाना और लोगों की सुरक्षा में सेंध लगाना है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकें, बहन और बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगा सके। इन्हीं कारणों से जवाहर बाग की घटना होती थी।