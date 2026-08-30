मंदिर में शादी से लेकर दुल्हन के ‘गायब’ होने तक; मथुरा में युवक के साथ सामने आई चौंकाने वाली कहानी! क्या है पूरा मामला?

यह मामला नगला जय सिंह गांव के रहने वाले चंद्रभान से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, चंद्रभान की शादी कराने के नाम पर उसके रिश्तेदार सुंदर ने उससे संपर्क किया था। शादी कराने के लिए उससे कुल 1 लाख 15 हजार रुपये लिए गए। इसके बाद सुंदर उसे अलीगढ़ के एक मंदिर में लेकर गया। वहां एक युवती से चंद्रभान की शादी कराई गई। शादी के दौरान कुछ अन्य लोग भी मौजूद थे, जिन्हें युवती के रिश्तेदार के तौर पर पेश किया गया था।