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मथुरा

मंदिर में शादी से लेकर दुल्हन के ‘गायब’ होने तक; मथुरा में युवक के साथ सामने आई चौंकाने वाली कहानी! क्या है पूरा मामला?

Bride Fraud Marriage Scam: मथुरा में शादी के नाम पर युवक से 1.15 लाख रुपये की कथित ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने दुल्हन समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है।
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मथुरा

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Harshul Mehra

Aug 30, 2026

mathura bride fraud marriage scam three arrested

मथुरा में लुटेरी दुल्हन का मामला आया सामने। फोटो सोर्स- X (@madanmohansoni)

Bride Fraud Marriage Scam Mathura: मथुरा के सुरीर कोतवाली क्षेत्र में शादी के नाम पर कथित ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, एक युवक को शादी कराने का झांसा देकर उससे 1.15 लाख रुपये लिए गए। इसके बाद अलीगढ़ के एक मंदिर में उसकी शादी एक युवती से कराई गई। शादी के बाद युवक दुल्हन को लेकर अपने गांव पहुंचा, लेकिन आरोप है कि वहां पहुंचते ही वह अपने साथियों के साथ फरार हो गई।

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और कथित गिरोह से जुड़े तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें वह महिला भी शामिल है, जिससे युवक की शादी कराई गई थी। पुलिस अब इस मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।

शादी की उम्मीद लेकर मंदिर पहुंचा था चंद्रभान

यह मामला नगला जय सिंह गांव के रहने वाले चंद्रभान से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, चंद्रभान की शादी कराने के नाम पर उसके रिश्तेदार सुंदर ने उससे संपर्क किया था। शादी कराने के लिए उससे कुल 1 लाख 15 हजार रुपये लिए गए। इसके बाद सुंदर उसे अलीगढ़ के एक मंदिर में लेकर गया। वहां एक युवती से चंद्रभान की शादी कराई गई। शादी के दौरान कुछ अन्य लोग भी मौजूद थे, जिन्हें युवती के रिश्तेदार के तौर पर पेश किया गया था।

शादी में कुछ लोगों को बताया गया लड़की का रिश्तेदार

पुलिस के मुताबिक, शादी की रस्मों के दौरान रविंद्र भाटी को युवती का चाचा और दिनेश भाटी को उसका भाई बताया गया था। मंदिर में शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद चंद्रभान दुल्हन को लेकर अपने गांव लौट आया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य नजर आया, लेकिन गांव पहुंचने के बाद कथित तौर पर पूरी कहानी बदल गई।

गांव पहुंचते ही दुल्हन के फरार होने का आरोप

पुलिस के अनुसार, चंद्रभान के गांव पहुंचने के बाद दुल्हन अपने साथी इरफान और सुंदर के साथ वहां से चली गई। अचानक दुल्हन के चले जाने के बाद चंद्रभान को पूरे मामले पर शक हुआ। इसके बाद उसने पुलिस से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने शादी के नाम पर कथित ठगी करने वाले लोगों की तलाश शुरू की।

1.15 लाख रुपये लेने का आरोप

पुलिस की जांच में सामने आया कि चंद्रभान से शादी कराने के नाम पर कुल करीब 1.15 लाख रुपये लिए गए थे। इसमें 99 हजार रुपये ऑनलाइन UPI के माध्यम से लिए जाने की बात सामने आई है, जबकि 16 हजार रुपये नकद दिए गए थे। पुलिस अब पैसों के लेनदेन और मामले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।

दुल्हन समेत तीन आरोपी गिरफ्तार

मामले की जांच के बाद पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों में सुंदर, इरफान और वह महिला शामिल है, जिससे चंद्रभान की मंदिर में शादी कराई गई थी। पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में इस मामले में अन्य लोगों के शामिल होने की भी आशंका है। ऐसे लोगों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच जारी है।

शादी के नाम पर गिरोह चलाने का शक

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि कहीं यह कोई संगठित गिरोह तो नहीं है, जो शादी की तलाश में रहने वाले युवकों को निशाना बनाता हो। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपियों ने इससे पहले इसी तरह की किसी अन्य घटना को अंजाम दिया है या नहीं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है।

पुलिस ने क्या बताया?

मांट के CO अमर नाथ ने बताया कि शादी कराने के नाम पर झांसा देकर ठगी करने के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें कथित तौर पर दुल्हन की भूमिका निभाने वाली महिला भी शामिल है। उन्होंने बताया कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस कथित गिरोह ने अन्य लोगों को भी इसी तरीके से अपना शिकार बनाया है या नहीं।

जांच के बाद सामने आएगी पूरी तस्वीर

फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। शादी के नाम पर लिए गए पैसों के लेनदेन, मंदिर में मौजूद लोगों और दुल्हन के साथ फरार हुए लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि इस कथित ठगी में कितने लोग शामिल थे और क्या इससे पहले भी इसी तरीके से किसी अन्य युवक को निशाना बनाया गया था।

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Updated on:

30 Aug 2026 02:45 pm

Published on:

30 Aug 2026 02:45 pm

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