‘पत्नी दोषी नहीं है’, माता-पिता को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा;क्या है आयुषी यादव हत्याकांड की Inside Story?

बेटी की हत्या के बाद नितेश और ब्रजवाला घबरा गए। इसके बाद उन्होंने शव को ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू की। आरोपी पिता घर के पास की दुकान से पॉलिथीन लेकर आए और दोपहर में शव को सूटकेस में पैक किया। देर रात करीब 3 बजे सूटकेस को कार में रखा गया। 18 नवंबर की सुबह करीब 5 बजे दिल्ली के बदरपुर से करीब 150 किलोमीटर दूर मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेस-वे वह पहुंचे। सुनसान जगह देखकर सूटकेस वहां फेंक दिया गया। इसके बाद दिल्ली लौट गए।