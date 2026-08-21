मथुरा में निर्माणाधीन मॉल की सटरिंग गिरा, एक की मौत, कई घायल

घटना सुबह करीब सात बजे की है। बताया जा रहा है कि साइट पर नाइट शिफ्ट का काम चल रहा था और कई मजदूर वहां तैनात थे। अचानक सटरिंग गिरते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे में जान गंवाने वाले मजदूर की पहचान शिवराम के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, शिवराम ने हाल ही में 7 अगस्त से यहां काम शुरू किया था।