मध्यरात्रि 12 बजे जन्मे श्रीकृष्ण, मथुरा में जश्न, दर्शन के बाद महिला बोली- सब कान्हा की माया है, इंसान में इतनी ताकत कहां

मंदिर में आई एक महिला भक्त ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "सब कुछ कान्हा जी की कृपा से हो रहा है। यह उनकी लीला और उनकी माया है, वही जानते हैं। पूरी दुनिया उनकी धुन पर नाच रही है, वरना किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं है। इंसान क्या कर सकता है? जब से हमने कान्हा की शरण ली है, तब से जीवन में चमत्कार ही चमत्कार हो रहा है।" करीब 15 वर्षों से जन्माष्टमी मनाने के लिए मथुरा आने वाले मोहन सिंह ने भी अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि यहां आने पर खुशी का एहसास होता है। उनका कहना था कि वह खुद नहीं नाचते, बल्कि उन्हें तो कान्हा ही नचाते हैं।