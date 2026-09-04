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अमरोहा

अमरोहा में जन्माष्टमी की धूम: मोतियों से सजे झूले बने आकर्षण का केंद्र, मटकी फोड़ का बढ़ा क्रेज

Amroha News: अमरोहा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भक्तों में उत्साह है। मंदिर रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा रहे हैं, बाजारों में लड्डू गोपाल की पोशाक और श्रृंगार सामग्री की खूब बिक्री हुई। रात 12 बजे विशेष पूजा के साथ कान्हा का जन्मोत्सव मनाया जाएगा।
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अमरोहा

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Mohd Danish

Sep 04, 2026

amroha janmashtami celebration krishna birth

अमरोहा में जन्माष्टमी की धूम..

Janmashtami Celebration Amroha:अमरोहा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को जिलेभर में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की धूम रहेगी। पर्व को लेकर मंदिरों से लेकर घरों तक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रद्धालु दिनभर व्रत रखकर भगवान श्रीकृष्ण की आराधना करेंगे और शाम के समय मंदिरों में पहुंचकर दर्शन-पूजन करेंगे। शहर और आसपास के क्षेत्रों में जन्माष्टमी के अवसर पर धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर भी तैयारियां की गई हैं।

बाजारों में देर रात तक रही रौनक

जन्माष्टमी से एक दिन पहले गुरुवार को अमरोहा शहर के बाजारों में देर रात तक खूब चहल-पहल रही। भगवान श्रीकृष्ण की मूर्तियों, लड्डू गोपाल की पोशाक, मुकुट, मोरपंख, बांसुरी, कंगन और पूजा सामग्री की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ नजर आई। श्रद्धालुओं ने अपने घरों में लड्डू गोपाल के श्रृंगार के लिए अपनी पसंद की पोशाक और सजावटी सामग्री खरीदी। दुकानदारों के यहां भी पर्व को लेकर अच्छी खासी बिक्री देखने को मिली।

मोतियों से सजे झूलों ने खींचा ध्यान

बाजार में इस बार लड्डू गोपाल के लिए अलग-अलग डिजाइन और रंगों की पोशाकें लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। पीले रंग की पोशाक, मोतियों से सजे झूले, आकर्षक मुकुट, मोरपंख और रंग-बिरंगी मालाओं की खूब बिक्री हुई। कई श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप को आकर्षक ढंग से सजाने के लिए विशेष श्रृंगार सामग्री खरीदी। जन्माष्टमी पर घरों में कान्हा को झूला झुलाने और उनका विशेष श्रृंगार करने की भी तैयारी की गई है।

मंदिरों में हुई आकर्षक सजावट

अमरोहा शहर के प्रमुख मंदिरों में जन्माष्टमी को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। राधा-कृष्ण मंदिर, बाबा गंगानाथ मंदिर, वासुदेव मंदिर और बंसीधर मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। मंदिर परिसरों में रंग-बिरंगी लाइटें और सजावटी सामग्री लगाई गई है। शाम होते ही इन मंदिरों की रौनक देखते ही बन रही है। जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दिया गया।

आधी रात गूंजेगा श्रीकृष्ण जन्मोत्सव

जन्माष्टमी के दिन श्रद्धालुओं को भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मंदिरों में रात के समय विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। मान्यता के अनुसार आधी रात 12 बजे भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान मंदिरों में घंटियों, शंख और जयकारों के बीच भक्त कान्हा के जन्म का उत्सव मनाएंगे। कई घरों में भी आधी रात को श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के बाद व्रत खोलने की परंपरा निभाई जाएगी।

मटकी फोड़ कार्यक्रमों में दिखेगा उत्साह

जन्माष्टमी के मौके पर अमरोहा में कई स्थानों पर मटकी फोड़ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में युवाओं और बच्चों के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। ऊंचाई पर बांधी गई मटकी को फोड़ने के लिए युवाओं की टोलियां उत्साह के साथ हिस्सा लेंगी। धार्मिक आयोजन के साथ मटकी फोड़ कार्यक्रम पर्व के उत्साह को और बढ़ाएंगे। आयोजकों की ओर से कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

व्रत और पूजा के साथ मनाएंगे पर्व

जन्माष्टमी के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु व्रत रखेंगे। लोग सुबह से ही भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना और भक्ति में जुट जाएंगे। घरों में लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद उनका श्रृंगार किया जाएगा और उन्हें झूले में विराजमान किया जाएगा। रात में भगवान के जन्म के समय पूजा-अर्चना के बाद प्रसाद का वितरण किया जाएगा। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में पर्व को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है।

सुरक्षा को लेकर पुलिस भी अलर्ट

जन्माष्टमी के दौरान मंदिरों और प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। प्रमुख मंदिरों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ कार्यक्रमों पर भी नजर रखी जाएगी। प्रशासन और पुलिस की ओर से पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं।

बच्चों से बुजुर्गों तक में दिखा उत्साह

अमरोहा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर हर आयु वर्ग में उत्साह नजर आ रहा है। बच्चे जहां लड्डू गोपाल के श्रृंगार और मटकी फोड़ कार्यक्रमों को लेकर उत्साहित हैं, वहीं बड़े-बुजुर्ग मंदिरों में पूजा-अर्चना और जन्मोत्सव की तैयारियों में जुटे हैं। बाजारों की रौनक और मंदिरों की आकर्षक सजावट ने पूरे शहर में पर्व का माहौल बना दिया है। अब श्रद्धालुओं को रात 12 बजे होने वाले भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव का इंतजार है।

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Updated on:

04 Sept 2026 10:29 am

Published on:

04 Sept 2026 10:29 am

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