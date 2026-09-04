अमरोहा में जन्माष्टमी की धूम: मोतियों से सजे झूले बने आकर्षण का केंद्र, मटकी फोड़ का बढ़ा क्रेज

Janmashtami Celebration Amroha:अमरोहा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को जिलेभर में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की धूम रहेगी। पर्व को लेकर मंदिरों से लेकर घरों तक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रद्धालु दिनभर व्रत रखकर भगवान श्रीकृष्ण की आराधना करेंगे और शाम के समय मंदिरों में पहुंचकर दर्शन-पूजन करेंगे। शहर और आसपास के क्षेत्रों में जन्माष्टमी के अवसर पर धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर भी तैयारियां की गई हैं।