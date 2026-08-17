17 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अमरोहा

अमरोहा में कांवड़ यात्रा के बीच डीजे में लगी भीषण आग, धुआं उठते ही मचा हड़कंप

Amroha News: अमरोहा के रजबपुर में कांवड़ियों के साथ चल रहे डीजे में रविवार देर रात अचानक आग लग गई। धुआं उठते ही कांवड़ियों में अफरातफरी मच गई, लेकिन उन्होंने समय रहते आग पर काबू पा लिया।
3 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Mohd Danish

Aug 17, 2026

up amroha kanwar yatra dj fire kanwariya

अमरोहा में कांवड़ यात्रा के बीच डीजे में लगी भीषण आग..

Kanwar Yatra DJ Fire News: अमरोहा जिले में सावन के दौरान चल रही कांवड़ यात्रा के बीच रविवार देर रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। रजबपुर थाना क्षेत्र में मुरादाबाद की ओर से ब्रजघाट जा रहे कांवड़ियों के जत्थे के साथ चल रहे डीजे में अचानक आग लग गई। डीजे के ऊपरी हिस्से से पहले धुआं उठता दिखाई दिया और कुछ ही पलों में वहां आग की लपटें नजर आने लगीं। अचानक हुई इस घटना से डीजे के आसपास चल रहे कांवड़ियों में अफरातफरी मच गई।

भक्ति गीतों के बीच बदला माहौल

बताया गया कि रविवार रात करीब 12 बजे कांवड़ियों का जत्था मुरादाबाद की ओर से ब्रजघाट के लिए आगे बढ़ रहा था। कांवड़िये गंगाजल लेने के लिए यात्रा पर निकले थे और उनके साथ डीजे भी चल रहा था। डीजे पर भक्ति गीत बज रहे थे और कांवड़िये जयकारों के साथ अपनी यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान अचानक डीजे से धुआं निकलने लगा, जिससे यात्रा का भक्तिमय माहौल कुछ ही क्षणों में तनाव और अफरातफरी में बदल गया।

धुआं दिखते ही कांवड़िये हुए सतर्क

कांवड़ियों ने बताया कि डीजे के ऊपरी हिस्से से अचानक धुआं उठता दिखाई दिया था। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि धुआं क्यों निकल रहा है, लेकिन देखते ही देखते आग भड़क उठी। डीजे के पास मौजूद कांवड़ियों ने तुरंत स्थिति को समझते हुए एक-दूसरे को सतर्क किया। हाईवे पर बड़ी संख्या में कांवड़ियों की मौजूदगी के बीच डीजे में आग लगने से किसी बड़े हादसे की आशंका भी पैदा हो गई थी।

कांवड़ियों ने खुद संभाला मोर्चा

आग लगने के बाद कांवड़ियों ने घबराने के बजाय तत्काल आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। कई लोग डीजे के पास पहुंचे और सामूहिक रूप से आग पर काबू पाने में जुट गए। उनकी तेजी और सूझबूझ के कारण आग को ज्यादा फैलने का मौका नहीं मिला। कुछ ही देर की कोशिश के बाद आग बुझा दी गई और मौके पर बनी स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होने लगी।

समय रहते टला बड़ा हादसा

अगर आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जाता तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। डीजे के आसपास कांवड़िये लगातार चल रहे थे और यात्रा के दौरान हाईवे पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आग फैलने की स्थिति में भगदड़ या अन्य नुकसान की आशंका बढ़ सकती थी। कांवड़ियों की तत्काल कार्रवाई के कारण आग को सीमित दायरे में ही रोक लिया गया और किसी बड़े नुकसान की स्थिति नहीं बनी।

वीडियो में दिखी आग की पूरी घटना

घटना का एक लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें डीजे के ऊपरी हिस्से से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। वीडियो में आसपास मौजूद कांवड़िये आग बुझाने के लिए प्रयास करते नजर आते हैं। कुछ समय के लिए मौके पर अफरातफरी का माहौल भी दिखाई देता है। आग पर नियंत्रण पाने के बाद स्थिति सामान्य होती नजर आती है और कांवड़ियों का जत्था आगे बढ़ने की तैयारी करता दिखाई देता है।

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस

डीजे में आग लगने की सूचना मिलने के बाद रजबपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिसकर्मियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और वहां मौजूद कांवड़ियों को आवश्यक सहयोग दिया। पुलिस की मौजूदगी में स्थिति को नियंत्रित किया गया, जिसके बाद यात्रा को सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाने की व्यवस्था की गई। मौके पर किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली।

आग लगने की वजह अभी साफ नहीं

डीजे में आग किस वजह से लगी, इसका कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। शुरुआती जानकारी में किसी तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारण की पुष्टि नहीं हुई है। आग लगने की वास्तविक वजह सामने आने के बाद ही घटना की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल प्राथमिकता आग पर नियंत्रण पाने और कांवड़ियों की यात्रा को सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाने की रही।

आग बुझने के बाद डीजे वापस भेजा

आग पूरी तरह बुझने के बाद पुलिस ने डीजे को वापस भेजने की व्यवस्था की। डीजे को यात्रा के साथ आगे नहीं ले जाया गया, ताकि रास्ते में दोबारा किसी तरह की परेशानी या खतरा पैदा न हो। इस कार्रवाई के बाद कांवड़ियों का जत्था बिना डीजे के अपनी यात्रा जारी रखने के लिए आगे बढ़ गया।

किसी कांवड़िये के घायल होने की सूचना नहीं

इस घटना में किसी कांवड़िये के घायल होने या जनहानि की सूचना नहीं है। समय रहते आग बुझ जाने से बड़ा हादसा टल गया। घटना ने कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे और अन्य विद्युत उपकरणों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता की जरूरत को एक बार फिर सामने ला दिया है।

बेटे को बचाने 5 मिनट तक बाघ से भिड़ा पिता, बिजनौर में डंडे से पीटकर जंगल की ओर भगाया

ये भी पढ़ें
bijnor father saves son from leopard attack

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

17 Aug 2026 02:32 pm

Published on:

17 Aug 2026 02:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / अमरोहा में कांवड़ यात्रा के बीच डीजे में लगी भीषण आग, धुआं उठते ही मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सावन के तीसरे सोमवार पर अमरोहा के शिव मंदिरों में उमड़ी भीड़, जयकारों से गूंजा शहर

amroha sawan third monday shiv mandir jalabhishek bheed
अमरोहा

‘बम-बम भोले’ से गूंजा अमरोहा: भगवामय हुईं सड़कें, हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे हजारों शिवभक्त

amroha kanwar yatra shiv bhakt gangajal 2026
अमरोहा

अमरोहा में दिनदहाड़े अवैध खनन का खेल! दिन निकलते ही दौड़ने लगे डंपर

amroha illegal mining viral video
अमरोहा

अमरोहा में कमरे में लाश लटका रहा था प्रेमी, तभी आ धमकी बेटी, बोला- मुझे उस पर शक था इसलिए मार डाला

amroha lover kills divorced woman over suspicion
अमरोहा

अमरोहा एनकाउंटर में 2 इनामी गोतस्कर गिरफ्तार, पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली

amroha cow slaughter accused encounter two arrest
अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.