अमरोहा में कांवड़ यात्रा के बीच डीजे में लगी भीषण आग, धुआं उठते ही मचा हड़कंप

अमरोहा में कांवड़ यात्रा के बीच डीजे में लगी भीषण आग..
Kanwar Yatra DJ Fire News: अमरोहा जिले में सावन के दौरान चल रही कांवड़ यात्रा के बीच रविवार देर रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। रजबपुर थाना क्षेत्र में मुरादाबाद की ओर से ब्रजघाट जा रहे कांवड़ियों के जत्थे के साथ चल रहे डीजे में अचानक आग लग गई। डीजे के ऊपरी हिस्से से पहले धुआं उठता दिखाई दिया और कुछ ही पलों में वहां आग की लपटें नजर आने लगीं। अचानक हुई इस घटना से डीजे के आसपास चल रहे कांवड़ियों में अफरातफरी मच गई।
बताया गया कि रविवार रात करीब 12 बजे कांवड़ियों का जत्था मुरादाबाद की ओर से ब्रजघाट के लिए आगे बढ़ रहा था। कांवड़िये गंगाजल लेने के लिए यात्रा पर निकले थे और उनके साथ डीजे भी चल रहा था। डीजे पर भक्ति गीत बज रहे थे और कांवड़िये जयकारों के साथ अपनी यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान अचानक डीजे से धुआं निकलने लगा, जिससे यात्रा का भक्तिमय माहौल कुछ ही क्षणों में तनाव और अफरातफरी में बदल गया।
कांवड़ियों ने बताया कि डीजे के ऊपरी हिस्से से अचानक धुआं उठता दिखाई दिया था। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि धुआं क्यों निकल रहा है, लेकिन देखते ही देखते आग भड़क उठी। डीजे के पास मौजूद कांवड़ियों ने तुरंत स्थिति को समझते हुए एक-दूसरे को सतर्क किया। हाईवे पर बड़ी संख्या में कांवड़ियों की मौजूदगी के बीच डीजे में आग लगने से किसी बड़े हादसे की आशंका भी पैदा हो गई थी।
आग लगने के बाद कांवड़ियों ने घबराने के बजाय तत्काल आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। कई लोग डीजे के पास पहुंचे और सामूहिक रूप से आग पर काबू पाने में जुट गए। उनकी तेजी और सूझबूझ के कारण आग को ज्यादा फैलने का मौका नहीं मिला। कुछ ही देर की कोशिश के बाद आग बुझा दी गई और मौके पर बनी स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होने लगी।
अगर आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जाता तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। डीजे के आसपास कांवड़िये लगातार चल रहे थे और यात्रा के दौरान हाईवे पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आग फैलने की स्थिति में भगदड़ या अन्य नुकसान की आशंका बढ़ सकती थी। कांवड़ियों की तत्काल कार्रवाई के कारण आग को सीमित दायरे में ही रोक लिया गया और किसी बड़े नुकसान की स्थिति नहीं बनी।
घटना का एक लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें डीजे के ऊपरी हिस्से से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। वीडियो में आसपास मौजूद कांवड़िये आग बुझाने के लिए प्रयास करते नजर आते हैं। कुछ समय के लिए मौके पर अफरातफरी का माहौल भी दिखाई देता है। आग पर नियंत्रण पाने के बाद स्थिति सामान्य होती नजर आती है और कांवड़ियों का जत्था आगे बढ़ने की तैयारी करता दिखाई देता है।
डीजे में आग लगने की सूचना मिलने के बाद रजबपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिसकर्मियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और वहां मौजूद कांवड़ियों को आवश्यक सहयोग दिया। पुलिस की मौजूदगी में स्थिति को नियंत्रित किया गया, जिसके बाद यात्रा को सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाने की व्यवस्था की गई। मौके पर किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली।
डीजे में आग किस वजह से लगी, इसका कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। शुरुआती जानकारी में किसी तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारण की पुष्टि नहीं हुई है। आग लगने की वास्तविक वजह सामने आने के बाद ही घटना की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल प्राथमिकता आग पर नियंत्रण पाने और कांवड़ियों की यात्रा को सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाने की रही।
आग पूरी तरह बुझने के बाद पुलिस ने डीजे को वापस भेजने की व्यवस्था की। डीजे को यात्रा के साथ आगे नहीं ले जाया गया, ताकि रास्ते में दोबारा किसी तरह की परेशानी या खतरा पैदा न हो। इस कार्रवाई के बाद कांवड़ियों का जत्था बिना डीजे के अपनी यात्रा जारी रखने के लिए आगे बढ़ गया।
इस घटना में किसी कांवड़िये के घायल होने या जनहानि की सूचना नहीं है। समय रहते आग बुझ जाने से बड़ा हादसा टल गया। घटना ने कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे और अन्य विद्युत उपकरणों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता की जरूरत को एक बार फिर सामने ला दिया है।
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