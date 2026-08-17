अमरोहा में कांवड़ यात्रा के बीच डीजे में लगी भीषण आग, धुआं उठते ही मचा हड़कंप

Kanwar Yatra DJ Fire News: अमरोहा जिले में सावन के दौरान चल रही कांवड़ यात्रा के बीच रविवार देर रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। रजबपुर थाना क्षेत्र में मुरादाबाद की ओर से ब्रजघाट जा रहे कांवड़ियों के जत्थे के साथ चल रहे डीजे में अचानक आग लग गई। डीजे के ऊपरी हिस्से से पहले धुआं उठता दिखाई दिया और कुछ ही पलों में वहां आग की लपटें नजर आने लगीं। अचानक हुई इस घटना से डीजे के आसपास चल रहे कांवड़ियों में अफरातफरी मच गई।