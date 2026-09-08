गंगा उफान पर, खेतों में 4 फीट पानी: अमरोहा के 4 गांवों में सैकड़ों बीघा फसल डूबी!

अमरोहा के तिगरी क्षेत्र में गंगा का बढ़ता पानी किसानों और ग्रामीणों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। हालांकि प्रशासन के अनुसार गंगा अभी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में जारी बारिश और हरिद्वार बैराज से छोड़े जा रहे पानी के कारण जलस्तर में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। ऐसे में तिगरी और आसपास के गांवों में ग्रामीणों की नजर अब गंगा के अगले जलस्तर पर टिकी हुई है।