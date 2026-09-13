दोस्त की अंतिम विदाई के कुछ घंटे बाद जयपाल की भी मौत, बद्रीनारायण से थी गहरी दोस्ती, गांव में मिसाल थी यारी

बद्रीनारायण पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। परिवार के मुताबिक, बीमारी के दौरान जयपाल सैनी रोज उनका हाल जानने घर पहुंचते थे। गुरुवार शाम बद्रीनारायण का निधन हो गया। शुक्रवार को परिवार और गांव के लोग उनके अंतिम संस्कार के लिए तिगरी धाम पहुंचे। जयपाल भी अपने दोस्त को अंतिम विदाई देने वहां पहुंचे थे। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिजन गंगा तट पर अस्थियां एकत्र करने लगे। जयपाल भी अपने दोस्त की अस्थियां उठा रहे थे। इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह चिता के पास ही गश खाकर गिर पड़े।