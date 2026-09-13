गाजीपुर में तेज रफ्तार वाहन ने देवरानी-जेठानी को रौंदा, एक ही परिवार की दोनों की मौत

कृति को एंबुलेंस से वाराणसी ले जाने की तैयारी की जा रही थी। इसी दौरान एंबुलेंस में चढ़ाते समय उसकी हालत बिगड़ गई और उसने भी दम तोड़ दिया। एक ही परिवार की दो महिलाओं की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। घर में मातम पसरा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि खुशबू के पति प्रमोद और कृति के पति विनोद सगे भाई हैं और दोनों वाहन चलाने का काम करते हैं। हादसे के समय विनोद गांव में ही मौजूद थे, जबकि प्रमोद फिलहाल मुंबई में हैं। हादसे की सूचना मिलने के बाद वह मुंबई से घर के लिए रवाना हो चुके हैं। खुशबू देवी अपने पीछे दो छोटे बच्चों को छोड़ गई हैं। उनके एक बच्चे की उम्र सात वर्ष और दूसरे की पांच वर्ष है। वहीं, कृति की कोई संतान नहीं थी। एक ही परिवार की दो महिलाओं की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।