गाजीपुर में दो अलग-अलग स्थानों पर मुठभेड़, दो आरोपी पुलिस की गोली से घायल, संगीन मामलों में थे वांछित

वहीं, करीमुद्दीन थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास और अपहरण के मामले में फरार चल रहे एक बदमाश को भी मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिसके बाद की गई जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लग गई। इसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए जाने के बाद आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के पास से .315 बोर का एक तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।