‘जाति-धर्म के नाम पर वोट न मांगे तो जमानत जब्त हो जाएगी’, अखिलेश यादव पर जमकर बरसे डिप्टी CM बृजेश पाठक

उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा, "समाजवादी पार्टी के सदस्य उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने की व्यर्थ कोशिश कर रहे हैं। वे अपने खुद के कामों के आधार पर वोट क्यों नहीं मांगते? समाजवादी पार्टी को कहना चाहिए, हमने राज्य में 4 बार सरकार बनाई है, हमने ये विशिष्ट कार्य पूरे किए हैं...इसलिए हमें वोट दें। इसके बजाय, वे जाति, धर्म और तुष्टीकरण का सहारा लेकर वोट मांग रहे हैं। वे अपने बारे में क्यों नहीं बताते- उन्होंने वास्तव में क्या काम किए हैं? अगर वे अपने खुद के कामों के आधार पर वोट मांगेंगे, अगर वे जाति के नाम पर वोट मांगना बंद कर देंगे, तो भी उनकी जमानत जब्त हो जाएगी।"