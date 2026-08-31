गाजीपुर में गैस रिसाव के बाद कमरे में लगी आग, झुलसकर दो बच्चों की मौत, दो परिवारों में पसरा मातम

ग्रामीणों ने बताया कि कमरे से अचानक धुआं और आग की लपटें निकलती देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने बच्चों को बचाने और आग बुझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। वहीं, हादसे की जानकारी मिलते ही दोनों बच्चों के परिजन मौके पर पहुंचे। बच्चों के शव देखकर परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल था। पूरे गांव में मातम पसर गया। एक ही घटना में दो परिवारों के मासूम बच्चों की मौत से ग्रामीण भी सदमे में नजर आए।