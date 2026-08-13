पुलिस संग मुठभेड़ में 50 हजार के इनामी बदमाश को लगी गोली, गाजीपुर में बच्चों के अपहरण में था वांछित, दोनों पैर में लगी गोली

सैदपुर क्षेत्राधिकारी शुभम वर्मा ने बताया है कि मुठभेड़ में पकड़ा गया आरोपी मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र का 38 वर्षीय संजय बिंद है। उन्होंने बताया कि आरोपी के पास से .315 बोर का तमंचा, एक कारतूस, बाइक और कैश भी बरामद हुआ है। उन्होंने बताया कि संजय बिंद बच्चों के अपहरण के मामले में वांछित चल रहा था। इसके साथ ही उसके ऊपर पूर्व में 14 मुकदमे दर्ज हैं। यह मुकदमे चोरी, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट जैसी धाराओं में विभिन्न थानों में दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।