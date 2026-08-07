7 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

गाजीपुर

‘सुनिए अखिलेश जी, आप कृष्ण नहीं कंसवंशी हैं’, ओमप्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष को लिया आड़े हाथों

OP Rajbhar Statement on Akhilesh yadav। Omprakash Rajbhar Statement : ओमप्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को कृष्णा नहीं बल्कि कंसवंशी बता दिया है। इसके साथ ही 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में जीते सांसदों की तुलना भी राक्षस से की है।
2 min read
Google source verification

गाजीपुर

image

Vijendra Mishra

Aug 07, 2026

op rajbhar targeted on akhilesh yadav ahead of up elections 2027 lucknow news

मंत्री ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर साधा निशाना। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

Up Politics News: उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर प्रतिदिन कटाक्ष कर रहे हैं। ओमप्रकाश राजभर अपने X हैंडल से सीरीज के तहत अखिलेश यादव पर लगातार हमले कर रहे हैं। वहीं, अब ओमप्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को कृष्णा नहीं बल्कि कंसवंशी बता दिया है। इसके साथ ही 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में जीते सांसदों की तुलना भी राक्षस से की है।

प्रतिदिन एक हैंडल से सीरीज चलकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेरने की कड़ी में ओमप्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है उन्होंने लिखा, "सुनिए श्रीमान अखिलेश यादव जी, ऐसा लगता है कि आप भगवान श्रीकृष्ण के वंशज हो ही नहीं सकते, क्योंकि उस वंश का नाश तो गांधारी के श्राप से पहले ही हो चुका है। आप लोग कृष्ण नहीं कंसवंशी हैं!" ओमप्रकाश राजभर ने कहा, "जब से आपकी पार्टी लोकसभा की 37 सीटें जीती है, आपके राक्षस मानो पागल हो चुके हैं।"

पीडीए के नाम पर ढोंग

अखिलेश यादव द्वारा पीडीए में पीडी का मतलब पंडित बताए जाने को लेकर भी ओमप्रकाश राजभर ने तंज कसा है उन्होंने कहा, "आप जो पीडीए के नाम पर रोज नई-नई नौटंकी और ढोंग रच रहे हैं न, उसकी नुमाइश आपके हत्यारे अहिर गुंडे सरेआम कर रहे हैं। गाजीपुर की मेरी दो मासूम बच्चियों की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो सामंती यादवों के खेत में घास काटने चली गईं थीं। बिटिया आंचल राजभर सिर्फ 13 साल की थी, जिसको आपके यादवों ने बेरहमी से मार डाला। दूसरी बेटी चांदनी राजभर की उम्र तो बस 12 साल है, उसे भी आपके राक्षसों ने इतना पीटा कि वो बेचारी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है।"

ओमप्रकाश राजभर ने पार्टी को आधे हाथों लेते हुए अपने पोस्ट में लिखा, "आपके लोग इतने बेरहम हैं कि एक अति पिछड़े समाज के युवक को अमेठी में बस इसलिए मौत के घाट उतार दिये कि उसने यादव समाज की युवती से प्रेम विवाह कर लिया था। प्रेम विवाह करना पाप है क्या? अति पिछड़े कश्यप समाज के युवक की मौत और उसकी गर्भवती यादव विधवा को लेकर आपकी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकला! वो बेचारा तो पत्नी के साथ सुखी जीवन जी रहा था। ये भी नहीं देखा गया आप लोगों को। आपके कंसवंशी अहिर गुंडों ने उसे पहले बंधक बनाया, तिल-तिल तड़पाया, उसके गुप्तांग काटे, आंखें नोंच ली और फिर चाकू से गर्दन हलाल कर दिया। उफ़्फ़! 'सर तन से जुदा' वालों के साथ रहते-रहते आप कंस के वंशजों की बुद्धि और भी वहशी हो चुकी है।"

सपा ने नहीं किया पलटवार

ओमप्रकाश राजभर ने चुनौती देते हुए कहा, "और हां…कंसवंशी डीएनए वाले अहिरों कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी दुश्मनी ओम प्रकाश राजभर से है न! 20 गौतमपल्ली, लखनऊ में रहता हूं, तुम्हारे कंस वाले खून में दम है तो जो बिगाड़ना है बिगाड़ लेना। निर्दयी होकर मासूमों को मार के बीर-बलवान बनते हो?" गौरतलब है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ओमप्रकाश राजभर एनडीए गठबंधन से अलग होकर सपा में आ गए थे। इसी की बदौलत चुनाव में उनके छह विधायक भी जीते थे। चुनाव के परिणाम आने के कुछ दिन बाद दोबारा वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में शामिल होकर एनडीए का हिस्सा बन गए। आए दिन ओमप्रकाश राजभर सपा पर हमले कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक सपा की ओर से कोई पलटवार नहीं किया गया है।

UP Politics: 2027 चुनाव से पहले RLD को बड़ा झटका, यूपी अध्यक्ष डॉ. रामाशीष राय ने दिया इस्तीफा

ये भी पढ़ें
RLD News Ramashish Rai Resignation RLD UP President

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political news

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

07 Aug 2026 05:14 pm

Published on:

07 Aug 2026 05:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghazipur / ‘सुनिए अखिलेश जी, आप कृष्ण नहीं कंसवंशी हैं’, ओमप्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष को लिया आड़े हाथों

बड़ी खबरें

View All

गाजीपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

ऊर्जा मंत्री की वीसी में नहीं हुए उपस्थित गाजीपुर के एक्सईएन, एके शर्मा ने किया निलंबित, अधीक्षण अभियंता को भी लगाई फटकार

Ghazipur news
गाजीपुर

भाजपा, सपा, कांग्रेस और सहयोगी दलों ने तेज किया सामाजिक समीकरणों का गणित

Omprakash Rajbhar Akhilesh Yadav
गाजीपुर

‘चाचा-भतीजे की जोड़ी पहले युवाओं की नौकरी में सेंधमारी के लिए निकल पड़ती थी’, CM योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना

cm yogi ghazipur visit 692 crore projects sp congress attack up politics
गाजीपुर

नाबालिग प्रेमी-प्रेमिका ने किया सुसाइड, गाजीपुर में पेड़ के सहारे लटका मिला शव, कई एंगल से जांच में जुटी पुलिस

Ghazipur criime news
गाजीपुर

गाजीपुर में मुख्तार अंसारी गैंग पर बड़ा शिकंजा: 145 असलहा लाइसेंसों की जांच तेज, सांसद अफजाल अंसारी पर दर्ज हुई FIR

Afzal Ansari
गाजीपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.