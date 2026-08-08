Vishal Singh Chanchal News: सरकारी फंड से जुड़े मामले ने पकड़ा तूल, जमानिया चेयरमैन पर FIR के बाद धरने पर बैठे जयप्रकाश गुप्ता

डॉ. प्रदीप पाठक के मुताबिक, नगर पालिका की ओर से जून में योजना से जुड़ी पत्रावली शासन को भेजी गई थी। इस प्रक्रिया की जानकारी एमएलसी और उनके सहयोगियों को नहीं थी। मामला तब सामने आया जब शासन की ओर से एमएलसी के नाम पर धनराशि जारी किए जाने से संबंधित पत्र मिला। जानकारी मिलने के बाद एमएलसी की ओर से मामले पर आपत्ति जताई गई। इसके बाद नगर विकास मंत्री को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत दी गई।