नाबालिग प्रेमी-प्रेमिका ने किया सुसाइड, गाजीपुर में पेड़ के सहारे लटका मिला शव, कई एंगल से जांच में जुटी पुलिस

जानकारी के मुताबिक, शादियाबाद थाना क्षेत्र के कुकड़ा गांव में कथित तौर पर एक नाबालिक किशोर और किशोरी ने सामूहिक रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि दोनों की उम्र करीब 16 वर्ष के आसपास की है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, गांव के किशोर का उसी गांव के एक किशोरी के साथ कई वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ही एक दूसरे के संपर्क में थे। इसी बीच गुरुवार की सुबह ग्रामीण जब खेतों की तरफ जाने लगे तो उन्होंने पेड़ के सहारे दोनों को लटके हुए देखा। पास जाकर देखने पर ग्रामीणों ने गांव के ही किशोर और किशोरी का शव पाया। इसके बाद उन्होंने पूरे मामले की जानकारी दोनों के परिजनों को दे दी।