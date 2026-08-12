पशु तस्करों ने बदला तस्करी का तरीका: सड़क के बजाय जल मार्ग से तस्करी, गाजीपुर में नाविकों 10 किलोमीटर पीछा करके पकड़ा

एसपी ग्रामीण अतुल कुमार सोनकर के मुताबिक, नाव से बरामद पशु सकुशल हैं और कोई घायल नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि नाव में कितने पशु तस्कर सवार थे, अभी इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है। हालांकि, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार टीमों का गठन किया गया है। पुलिस के मुताबिक, बरामद की गई दोनों नाव किसकी है, इस बारे में भी जानकारी की जा रही है। पुलिस ने बताया है कि प्रारंभिक जानकारी में यह पता चला है कि पशुओं को बिहार पहुंचाया जा रहा था, लेकिन इसे लाया कहां से जा रहा था, अभी इस बारे में जानकारी नहीं हो पाई है।