‘पैसा लौटाने के बहाने बुलाया और फेंक दिया तेजाब’, गाजीपुर कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: महिला को 10 साल की सजा

Ghazipur Court Acid Attack Verdict: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की अदालत ने तेजाब हमले (Acid Attack) के एक गंभीर मामले में ऐतिहासिक और कठोर फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) श्वेता वर्मा की अदालत ने तेजाब फेंकने की दोषी महिला को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी महिला पर 50,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया है कि यदि दोषी महिला जुर्माने की राशि जमा करने में विफल रहती है, तो उसे 6 साल की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।