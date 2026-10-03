करोड़ों के फ्लैट्स और 5-स्टार सुविधाएं: जानिए सुपरनोवा स्पायरा टावर की खासियत, कीमत और सुविधाओं की पूरी रिपोर्ट

Supernova Spira Tower Noida Features Details:नोएडा के सेक्टर-94 स्थित सुपरनोवा सोसाइटी के स्पायरा टावर में शनिवार को एक युवक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, मृतक संभव जैन मानेसर (गुरुग्राम) का रहने वाला था। वह Airbnb के जरिए एक दिन के लिए वहां ठहरा हुआ था। पुलिस ने बताया कि वह कथित तौर पर कर्ज और मानसिक तनाव से परेशान था। परिवार को सूचना दे दी गई है और जांच चल रही है। इस घटना के बाद सोसाइटी परिसर में हड़कंप मच गया।

सुपरनोवा एक मिक्स्ड-यूज प्रोजेक्ट है, जिसमें रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों हिस्से शामिल हैं। हाल के दिनों में यहां शॉर्ट-टर्म रेंटल और सुरक्षा को लेकर सख्ती भी बढ़ाई गई है। अब इस बिल्डिंग के बारे में विस्तार से जानिए।