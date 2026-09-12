आगरा पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में फांसी के फंदे से लटका मिला सिपाही का शव, मौके पर सुसाइड नोट मिला

Constable Body: आगरा पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में आरक्षी का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। देखते देखते जंगल में आग की तरह खबर फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके पर सुसाइड नोट और अन्य सामग्री बरामद की गई, जिसमें सल्फास की टिकिया और पानी की बोतल भी शामिल है।‌ फील्ड यूनिट टीम को मौके पर बुलाया गया। स्थानीय थाना पुलिस ने बताया कि मृतक आरक्षी बागपत का रहने वाला है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना की जानकारी परिजनों को दे दी गई है। घटना नाई की मंडी थाना क्षेत्र की है।