आगरा में रेलवे ट्रैक पर एयरफोर्स जवान का शव दो टुकड़ों में मिला, परिवार के साथ जा रहे थे प्रयागराज

Agra Air Force Jawan Death: आगरा में अछनेरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर एयरफोर्स के जवान (35) का शव दो टुकड़ों में मिलने से मामला गंभीर हो गया है। जवान की पहचान राजस्थान के नागौर जिले के खींवसर निवासी नैनाराम के रूप में हुई है। वह पत्नी शोभा और परिवार के साथ हावड़ा एक्सप्रेस से ड्यूटी के लिए प्रयागराज जा रहे थे। इसी दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि जवान ट्रेन से गिरा, ट्रैक पार करते समय हादसा हुआ या उन्होंने ट्रेन के सामने छलांग लगाई है।