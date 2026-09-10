10 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

आगरा

आगरा में रेलवे ट्रैक पर एयरफोर्स जवान का शव दो टुकड़ों में मिला, परिवार के साथ जा रहे थे प्रयागराज

Air Force Jawan Death:आगरा में रेलवे ट्रैक पर एयरफोर्स जवान नैनाराम का शव दो टुकड़ों में मिला। वह परिवार के साथ हावड़ा एक्सप्रेस से प्रयागराज जा रहे थे। पुलिस ट्रेन से गिरने या आत्महत्या समेत सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
2 min read
Google source verification

आगरा

image

Ankit Sai

Sep 10, 2026

baghpat murder case baraut youth killed hammer tea shop couple

प्रतीकात्मक तस्वीर। फोटो सोर्स- पत्रिका

Agra Air Force Jawan Death: आगरा में अछनेरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर एयरफोर्स के जवान (35) का शव दो टुकड़ों में मिलने से मामला गंभीर हो गया है। जवान की पहचान राजस्थान के नागौर जिले के खींवसर निवासी नैनाराम के रूप में हुई है। वह पत्नी शोभा और परिवार के साथ हावड़ा एक्सप्रेस से ड्यूटी के लिए प्रयागराज जा रहे थे। इसी दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि जवान ट्रेन से गिरा, ट्रैक पार करते समय हादसा हुआ या उन्होंने ट्रेन के सामने छलांग लगाई है।

पत्नी और बच्चों के साथ कर रहे थे सफर

नैनाराम अपनी पत्नी शोभा और दो बच्चों के साथ हावड़ा एक्सप्रेस से प्रयागराज जा रहे थे। वह ड्यूटी के लिए परिवार के साथ प्रयागराज जा रहे थे। इसी दौरान उनकी मौत हो गई। घटना गुरुवार सुबह करीब 8:30 बजे की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक, उनकी पत्नी और दोनों बच्चे ट्रेन के कोच में बैठे थे। इसी दौरान जवान ट्रेन से अलग हो गए और बाद में उनका शव रेलवे ट्रैक पर मिला।

पत्नी को फोन पर दी गई अलग जानकारी

शव मिलने के बाद जवान के मोबाइल पर लगातार पत्नी और परिवार के लोगों के फोन आ रहे थे। जीआरपी ने फोन पर उनकी पत्नी से बात की। पुलिस ने जवान की पत्नी को बताया कि उनके पति के चोट लगी है। आप अगले स्टेशन पर उतर जाएं और एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे। इसके बाद शोभा परिवार समेत ईदगाह स्टेशन पर उतर गईं। वहां से वह अस्पताल पहुंचीं। अस्पताल पहुंचने पर उन्हें जवान की मौत के बारे में पता चला।

मौत कैसे हुई, इसकी जांच जारी

फिलहाल यह साफ नहीं है कि नैनाराम की मौत ट्रेन से गिरने, रेलवे ट्रैक पार करने या ट्रेन से कूदने की वजह से हुई। पुलिस उनकी पत्नी और बेटे से पूछताछ कर घटना की जानकारी जुटा रही है। जीआरपी का कहना है कि जिस स्थिति में शव रेलवे ट्रैक पर मिला है, उससे प्रथम दृष्टया आत्महत्या की आशंका लग रही है। पुलिस के मुताबिक, शव प्लेटफॉर्म की दिशा में नहीं, बल्कि दूसरी ओर ट्रैक पर मिला है।

ट्रेन के पहिए के सामने आने की भी जांच

पुलिस इस एंगल की भी जांच कर रही है कि ट्रेन के रफ्तार पकड़ने के दौरान जवान ने खुद को ट्रेन के पहिए के सामने कर दिया हो। जीआरपी के अनुसार जवान की मौत की वास्तविक वजह जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी। पत्नी और परिवार के लोग पोस्टमार्टम के लिए पहुंच रहे हैं। अछनेरा रेलवे स्टेशन के पास जिस जगह जवान का शव मिला, वह जिला मुख्यालय से करीब 26 किलोमीटर दूर है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।

‘Gen Z का जनादेश बदलेगा उत्तर प्रदेश’, सपा मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर; युवा वोटर्स को राजनीतिक संदेश देने की कोशिश!

ये भी पढ़ें
samajwadi party focus gen z voters up assembly election 2027

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Sept 2026 02:30 pm

Published on:

10 Sept 2026 02:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / आगरा में रेलवे ट्रैक पर एयरफोर्स जवान का शव दो टुकड़ों में मिला, परिवार के साथ जा रहे थे प्रयागराज

बड़ी खबरें

View All

आगरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गड्ढे में फंसी एंबुलेंस और गर्भ में ही मर गया बच्चा, समाधान दिवस में शिकायत के बाद खुला मामला; CMO ने तलब की रिपोर्ट

Agra News, Ambulance Stuck in Pothole, UP Health Department, CMO Agra, UP News
आगरा

आगरा में बेटी की हत्या करने वाले पिता के खिलाफ परिवार की तरफ से नहीं दी गई तहरीर, अब पुलिस बनेगी वादी

घटनास्थल पर पुलिस, फोटो सोर्स- पत्रिका
आगरा

‘बेटी भाग जाती तो बिरादरी को क्या मुंह दिखाता’, बेटी की हत्या कर थाने पहुंचा पिता, बोला- मुझे सजा मंजूर है

Agra Father Kills 17 Year Old Daughter
आगरा

आगरा में UGC के खिलाफ प्रोटेस्ट: पुलिस का प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, वीडियो वायरल

पुलिस ने किया लाठी चार्ज, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब
आगरा

Agra News: ट्रॉली बैग में टुकड़ों टुकड़ों में मिला शव, सिर बर्तन में, 38 साल की महिला की हत्या का खौफनाक राज

Agra news
आगरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.