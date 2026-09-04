‘बेटी भाग जाती तो बिरादरी को क्या मुंह दिखाता’, बेटी की हत्या कर थाने पहुंचा पिता, बोला- मुझे सजा मंजूर है

मामला गांव पचगाईं खेड़ा क्षेत्र का है। आरोपी की बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान है। उसकी 17 वर्षीय बेटी इंटर की छात्रा थी। गांव के एक युवक से उसकी दोस्ती थी। युवक दूसरी बिरादरी का है। मंगलवार शाम सात बजे नाबालिग घर पर बताए बिना चली गई थी। रात करीब एक बजे लौटकर आई। इस बात को लेकर घर में दो दिन से क्लेश चल रहा था। आरोपी का बेटा गुरुग्राम में नौकरी करता है। दोपहर को वह गुरुग्राम चला गया। पत्नी किसी काम से घर से बाहर गई थी। इस दौरान आरोपी की 17 वर्षीय बेटी अपने कमरे में अकेली थी। गुस्से में पिता ने बांक से उसके सिर पर प्रहार किया और गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद थाने पहुंचा और पूरी घटना बताई।