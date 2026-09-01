आगरा में UGC के खिलाफ प्रोटेस्ट: पुलिस का प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, वीडियो वायरल

Protest in Agra demanding withdrawal of UGC Act:आगरा में यूजीसी कानून वापस लेने को लेकर प्रदर्शन किया गया।‌ इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने तहसील में ज्ञापन दिया। इस दौरान पुलिस से नोंक-झोंक हो गई। बात तब बिगड़ गई जब दरोगा ने लाठी चार्ज कर दिया। कई पुलिस वाले लाठी पटकने लगे। मौके पर भगदड़ मच गई। लाठी चार्ज होते ही प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और उन्होंने पुलिस के खिलाफ नाराजगी व्यक्ति की। जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस संबंध में एसीपी देवेश सिंह ने बताया कि प्रदर्शनकारी ज्ञापन देने के लिए आए थे। इस दौरान कुछ घटनाएं घट गई। ‌भीड़ की वजह से जाम की स्थिति बन गई थी। मामला एत्मादपुर थाना क्षेत्र का है।