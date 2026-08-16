Agra News: मासूम बेटी को यमुना नदी में फेंकने वाले पिता को पुलिस ने 24 घंटे में किया गिरफ्तार, खुला चौंकाने वाला राज

आगरा में एक मासूम बच्ची अपने माता-पिता के बीच चल रहे विवाद की भेंट चढ़ गई। सिकंदरा थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद के दौरान रिंकू नाम के व्यक्ति ने अपनी 11 महीने की बेटी को यमुना नदी में फेंक दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में उसने बच्ची को नदी में फेंकने की बात कबूल कर ली। पुलिस के मुताबिक, रिंकू और उसकी पत्नी के बीच पिछले काफी समय से घरेलू विवाद चल रहा था। दोनों करीब छह-सात महीने से अलग रह रहे थे। आरोपी को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर कहासुनी होती रहती थी।