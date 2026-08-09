आगरा में 2 साल से चल रहा फर्जी कॉल सेंटर: 15 राज्यों के 2500 लोगों को बना चुके शिकार, चार गिरफ्तार

Agra Fake Call Center: आगरा कमिश्नरेट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी जब नौकरी लगवाने के नाम पर अंतर्राज्यीय गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया। जिनके पास से बैंक पासबुक, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, सैलरी स्लिप, स्कैनर सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों में दो पुरुष और दो महिलाएं शामिल है। पुलिस उपायुक्त पश्चिमी जोन आदित्य ने बताया कि पिछले 2 साल से आगरा में कॉल सेंटर संचालित था। सर्विलांस, साइबर ऑपरेशन काउंटर इंटेलीजेंस टीम, साइबर क्राइम थाना पुलिस, ताजगंज थाना की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता मिली है। पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है। मामला ताजगंज थाना क्षेत्र का है।