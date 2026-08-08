आगरा में धंसी सड़क तो सपा नेता गड्ढे में उतरे, बोले- ताजनगरी बन गई गड्ढा नगरी

गड्ढे के अंदर खड़े होकर नितिन कोहली ने विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ताजनगरी अब 'गड्ढा नगरी' बनती जा रही है। उन्होंने सड़क के गड्ढे को पाताल जाने का रास्ता बताते हुए कहा कि बारिश के मौसम में शहर की सड़कें लगातार धंस रही हैं और लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण कार्यों में लापरवाही के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। उनका कहना था कि प्रशासन को समय रहते सड़कों की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए, ताकि आम लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।