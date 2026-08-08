8 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

आगरा

आगरा में धंसी सड़क तो सपा नेता गड्ढे में उतरे, बोले- ताजनगरी बन गई गड्ढा नगरी

Samajwadi Party Leader Nitin Kohli: आगरा के कमला नगर में सड़क धंसने पर सपा नेता नितिन कोहली गड्ढे में उतरे और इसे ‘गड्ढा नगरी’ बताते हुए सड़क निर्माण में लापरवाही व भ्रष्टाचार के आरोप लगाए।
2 min read
Google source verification

आगरा

image

Ankit Sai

Aug 08, 2026

Nitin Kohli

सपा नेता नितिन कोहली गड्ढे में उतरे (X Photo ompratap singh0)

Agra Road Collapse: आगरा में सड़क धंसने की घटना के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। कमला नगर इलाके में अचानक बनी कई फीट गहरी खाई को लेकर समाजवादी पार्टी नेता नितिन कोहली ने अनोखे अंदाज में विरोध जताया। सपा नेता सीढ़ी लगाकर गड्ढे के अंदर उतर गए और प्रशासन पर सड़क निर्माण में लापरवाही व भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने आगरा को 'गड्ढा नगरी' बताते हुए लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए। घटना के बाद सड़क की गुणवत्ता और मानसून में हो रही समस्याओं को लेकर बहस शुरू हो गई है।

ये सड़क नहीं पाताल जाने का रास्ता है- नितिन

गड्ढे के अंदर खड़े होकर नितिन कोहली ने विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ताजनगरी अब 'गड्ढा नगरी' बनती जा रही है। उन्होंने सड़क के गड्ढे को पाताल जाने का रास्ता बताते हुए कहा कि बारिश के मौसम में शहर की सड़कें लगातार धंस रही हैं और लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण कार्यों में लापरवाही के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। उनका कहना था कि प्रशासन को समय रहते सड़कों की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए, ताकि आम लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

मानसून में सड़क धंसने की घटनाएं बढ़ीं

आगरा की इस घटना ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। मानसून के दौरान कई जगहों पर सड़क टूटने और धंसने की शिकायतें सामने आती रही हैं। यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब कुछ दिन पहले ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर दरार और मिट्टी कटाव की शिकायतों के बाद संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की थी।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर भी हुई थी कार्रवाई

NHAI ने एक्सप्रेसवे में सामने आई कमियों को गंभीरता से लेते हुए परियोजना निदेशक को निलंबित कर दिया था और कंपनी के कामकाज से अलग कर दिया गया था। इसके अलावा स्वतंत्र इंजीनियरिंग टीम के प्रमुख पर भी कार्रवाई की गई थी। निर्माण एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था कि उद्घाटन के कुछ समय बाद ही एक्सप्रेसवे पर दरारें और खराबी क्यों सामने आईं।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के किनारों पर कई जगह कटाव और दरारें आने के बाद वाहन चालकों को परेशानी हुई थी। इसके बाद मरम्मत कार्य शुरू किया गया और करीब 63 किलोमीटर लंबे हिस्से पर यातायात को सुचारू रखने के लिए डायवर्जन किया गया था।

4200 करोड़ रुपये में बना एक्सप्रेसवे

गौरतलब है कि लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण करीब 4200 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। इसे आगरा की एक कंपनी ने बनाया था। इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 13 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। आगरा में सड़क धंसने की घटना के बाद एक बार फिर सड़क निर्माण की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर चर्चा शुरू हो गई है।


RSS प्रमुख के बयान पर संजय निषाद बोले- OBC के कमजोर वर्गों का हक छीना गया, आबादी के आधार पर मिले आरक्षण

ये भी पढ़ें
up minister sanjay nishad on opposition sonam wangchuk ram temple sit report

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

08 Aug 2026 01:48 pm

Published on:

08 Aug 2026 01:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / आगरा में धंसी सड़क तो सपा नेता गड्ढे में उतरे, बोले- ताजनगरी बन गई गड्ढा नगरी

बड़ी खबरें

View All

आगरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बेटी गर्भपात को नहीं मानी तो पिता ने चंबल नदी में डुबोकर मार डाला, बोला- शव इसलिए फेंका ताकि मगरमच्छ खा जाएं

Chambal River
आगरा

आगरा में राहुल बनकर करता था बातचीत, निकला फैजान, परेशान छात्रा ने दी जान

प्रतीकात्मक फोटो, फोटो सोर्स- पत्रिका
आगरा

बटेश्वर कॉरिडोर पर अखिलेश यादव का आरोप, ‘सीधे मिट्टी पर ही डाल दी PCC’, बोले- ये भ्रष्टाचार का सबूत है

Akhilesh Yadav
आगरा

अंतिम दर्शन के लिए पहुंचने लगे रिश्‍तेदार, दामाद ने पैर छुए तो ‘शव’ ने पकड़ लिए हाथ, आगरा का पूरा मामला जानिए

agra woman declared dead revives before funeral hospital case
आगरा

आगरा मर्डर मिस्ट्री: मेट्रोमोनियल साइट से हुई मुलाकात, बच्चों को पालने का किया वादा, नौकरी छुड़वाई, फिर शादी के 3 महीने बाद मार डाला 

Ujma Murder Case Agra husband brutally Killed his wife
आगरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.