RSS प्रमुख के बयान पर संजय निषाद बोले- OBC के कमजोर वर्गों का हक छीना गया, आबादी के आधार पर मिले आरक्षण

RSS प्रमुख मोहन भागवत की युवाओं को लेकर की गई टिप्पणी पर भी संजय निषाद ने सहमति जताई। उन्होंने कहा कि मैं इन विचारों का समर्थन करता हूं। मेरा मानना है कि राजनीति युवाओं के लिए है और राजनीतिक नेता उनके अभिभावक हैं। अक्सर कहा जाता है कि जहां युवा चलते हैं, दुनिया वहीं चलती है। हम युवाओं को समाज की ताकत मानते हैं और राजनीति की उनके प्रति जिम्मेदारी है। जब सड़क पर आवाज उठती है तो वह विधानसभा तक पहुंचती है और जब सदन में मुद्दे उठते हैं तो उनका समाधान निकलता है।