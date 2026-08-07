डॉक्टर बेटी के साथ लाइव आए भाजपा विधायक, 25 शादियों के आरोपी समधी से तोड़ा नाता, बोले- मां-बहनों से छल करने वाले को मिले फांसी

BJP MLA Marriage Scam: सीतापुर के सेउता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी अपनी बेटी की शादी के बाद सामने आए एक चौंकाने वाले मामले से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनके समधी अनुज त्रिवेदी पर 25 महिलाओं से शादी कर धोखाधड़ी करने के आरोप हैं। इस पूरे मामले पर विधायक बेटी डॉ. प्रज्ञा तिवारी के साथ फेसबुक लाइव आए और समधी से रिश्ता खत्म करने का ऐलान किया। उन्होंने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि अगर उनकी बेटी चाहेगी तो वह एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। हालांकि, पत्रिका इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।