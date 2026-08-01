सीतापुर: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले- नरेंद्र मोदी के दिखावटी क्षमा से नहीं चलेगा काम, कंगना रनौत पर करें करवाई

Congress State President Ajay Rai In Sitapur: सीतापुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि प्रधानमंत्री को छात्राओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली कंगना रानौत को पार्टी से निकाले। माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। इसके साथ ही उन्होंने चंदा चोरी को लेकर के भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अपने आंचल में दान लेकर जाने वाली महिलाओं के चढ़ावे को भी चोरी करने का काम किया गया है।‌ इसके साथ ही प्रयागराज में होने वाली छात्रों की रैली के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह छात्र-छात्राओं की सबसे बड़ी रैली होगी। अजय राय शाहजहांपुर कार्यक्रम में जा रहे थे। सीतापुर रुकने के दौरान उन्होंने सांसद आवास पर पत्रकारों से बातचीत की।