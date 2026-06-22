सीतापुर में सुबह-सुबह सपा कार्यालय पर गरजा बुलडोजर, 21 साल पुराना मकान 2 घंटे में जमीदोंज



ध्वस्तीकरण से पहले संबंधित पक्ष को नोटिस भी जारी किया गया था। निर्धारित समय सीमा के भीतर जमीन खाली करने को कहा गया था। प्रशासन का दावा है कि तय समय गुजरने के बाद ही कार्रवाई का निर्णय लिया गया।

सूत्रों के मुताबिक, कार्रवाई की आशंका को देखते हुए कार्यालय से फर्नीचर और अन्य जरूरी सामान पहले ही हटा लिया गया था। यही वजह रही कि ध्वस्तीकरण के दौरान वहां किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। मौके पर सपा का कोई प्रमुख पदाधिकारी या कार्यकर्ता भी मौजूद नहीं दिखा।