बेटे और बहू की मौत के बाद परिवार में मातम; शख्स ने पहले पत्नी को मारा और फिर फंदे पर झूला, सीतापुर में सनसनी

एएसपी दुर्गेश कुमार सिंह के मुताबिक, तमाम तथ्यों और परिजनों से पूछताछ के आधार पर यह पता चला कि दीपक और पत्नी छाया के बीच कहासुनी हुई थी। दीपक अपनी पत्नी को धारदार हथियार (बांके) से मार रहा था। परिजनों ने शोर मचाया और मदद के लिए अन्य सदस्यों को बुलाया। जब तक परिजन बचाते तब तक छाया की मौत हो चुकी थी और हत्या के बाद कमरे में जाकर दीपक ने भी फांसी लगा ली थी।