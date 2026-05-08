चोर की चिट्ठी! लिखा मजबूरी है तो कर रहा हूं, तीन साल में ब्याज सहित रुपए लौटा दूंगा फिर चोरी कर ले गया रोटरीवेटर

लेकिन कहानी में नया ट्विस्ट तब आया जब आरोपी युवक उस मशीन का इस्तेमाल करने में असफल रहा। उसे एहसास हुआ कि जो मशीन वह लाया है, वह उसके किसी काम की नहीं है। इसके बाद, या तो जमीर जागने या फिर मशीन बेकार होने की वजह से, वह देर रात ट्रैक्टर पर मशीन लादकर वापस दुकान पर पहुंच गया ताकि उसे चुपचाप वहीं रख सके।