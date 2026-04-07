Sitapur Murder: सीतापुर में महिला आरक्षी और मासूम पुत्र की निर्मम हत्या, पति निकला साजिश का मास्टरमाइंड

जांच में जो खुलासा हुआ, वह बेहद चौंकाने वाला था। पुलिस के अनुसार, लता के पति दान सिंह ने ही इस पूरी घटना की साजिश रची थी। उसने पहले अपनी पत्नी और बेटे को नींद की गोलियां देकर बेहोश किया। इसके बाद कार को जानबूझकर डंपर से टकराया, ताकि घटना सड़क दुर्घटना लगे। मौके पर अपने साथियों के साथ मिलकर कार पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस क्रूर साजिश में मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लता किसी तरह जिंदा बच गईं।