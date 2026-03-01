भारी पुलिस बल के बीच गिराई गई मस्जिद, चला बुलडोजर, तालाब की जमीन पर हुआ था निर्माण

Mosque demolished in Sitapur: सीतापुर में 12 साल पहले बनाई गई मस्जिद को भोर पहर गिरा दिया गया। इस मौके पर एडीएम, एएसपी सहित बड़ी संख्या में पुलिस वालों को लगाया गया था। मस्जिद तालाब के ऊपर अवैध रूप से बनाई गई थी। जिसमें दो बड़े-बड़े हाल और चार छोटे-छोटे कमरे थे। इस संबंध में मस्जिद के मौलाना ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। मस्जिद के खिलाफ फैसला 6 जनवरी को दिया गया था। 15 दिन का नोटिस भी दिया गया था कि सामान को हटा लिया जाए। एडीएम ने बताया कि सरकारी जमीन को मुक्त कराना प्रशासन की प्राथमिकता में है और कानूनन यह कार्रवाई की गई है।