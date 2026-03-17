खेत में मिली 3 तीन बच्चों के मां की लाश, घर में लटका मिला प्रेमी… महज 4 वर्षों में प्रेम कहानी का खौफनाक अंत

सीतापुर जिले के महोली कोतवाली क्षेत्र में हुई इस घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया है। यहां रहने वाली रीमा, जो तीन बच्चों की मां थी। उसका शव खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। बताया जा रहा है कि रीमा पिछले कई सालों से अपने मायके में रह रही थी। सोमवार की शाम वह घर से निकली थी। लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी। परिजनों और ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की। जिसके बाद मंगलवार दोपहर उसका शव खेत में पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।