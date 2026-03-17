17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीतापुर

खेत में मिली 3 तीन बच्चों के मां की लाश, घर में लटका मिला प्रेमी… महज 4 वर्षों में प्रेम कहानी का खौफनाक अंत

तीन बच्चों के मां की दर्दनाक मौत और कुछ ही घंटों बाद प्रेमी का फांसी पर लटका मिलना… प्रेम प्रसंग के इस रिश्ते ने दो जिंदगियां खत्म कर दीं। अब पूरा गांव सच जानने का इंतजार कर रहा है।

2 min read
Google source verification

सीतापुर

image

Mahendra Tiwari

Mar 17, 2026

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

सीतापुर जिले के महोली इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जहां एक महिला और उसके कथित प्रेमी की एक ही दिन में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। महिला का शव खेत में मिला। जबकि युवक घर में फांसी पर लटका पाया गया। मामले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है।

सीतापुर जिले के महोली कोतवाली क्षेत्र में हुई इस घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया है। यहां रहने वाली रीमा, जो तीन बच्चों की मां थी। उसका शव खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। बताया जा रहा है कि रीमा पिछले कई सालों से अपने मायके में रह रही थी। सोमवार की शाम वह घर से निकली थी। लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी। परिजनों और ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की। जिसके बाद मंगलवार दोपहर उसका शव खेत में पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

प्रेमी का शव घर के अंदर फंदे से लटका मिला, 4 वर्षों से चल रहा था प्रेम प्रसंग

मामला तब और उलझ गया जब उसी दिन रीमा के कथित प्रेमी भारत का शव उसके घर के अंदर फांसी पर लटका मिला। एक ही दिन में दोनों की मौत से पूरे गांव में दहशत और तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। परिजनों का आरोप है कि रीमा और भारत के बीच पिछले चार सालों से संबंध थे। उनका मानना है कि इसी रिश्ते को लेकर विवाद हुआ। जिसके चलते भारत ने पहले रीमा की हत्या की और फिर खुद आत्महत्या कर ली।

20 वर्ष पहले हुई थी शादी, पति से विवाद के कारण मायके में रह रही थी

बताया जा रहा है कि रीमा की शादी करीब 20 साल पहले हुई थी। लेकिन पिछले सात सालों से उसके पति के साथ संबंध ठीक नहीं थे। और वह मायके में रह रही थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ताकि मौत की असली वजह सामने आ सके।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Mar 2026 04:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sitapur / खेत में मिली 3 तीन बच्चों के मां की लाश, घर में लटका मिला प्रेमी… महज 4 वर्षों में प्रेम कहानी का खौफनाक अंत

बड़ी खबरें

View All

सीतापुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सीतापुर में मौसम का कहर: दो महिलाओं पर गिरी आकाशीय बिजली, मचा कोहराम

मौसम का कहर, फोटो सोर्स- मेटा एआई
सीतापुर

सीतापुर में झाड़फूंक के नाम पर शर्मनाक हरकत, मदरसे में विधवा से छेड़छाड़ का आरोप

झाड़ फूंक के बहाने विधवा से छेड़छाड़, मौलाना के खिलाफ केस दर्ज (Source: Police Media Cell)
सीतापुर

अलविदा की नमाज कल, प्रशासन ने जारी किए दिशा-निर्देश और शांति की अपील

सीतापुर में अलविदा की नमाज कल (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
सीतापुर

इश्क की जुदाई या कानून का डर, जेल गेट पर युवक ने बहा दिया अपना ही खून

नाबालिग से प्रेम प्रसंग के मामले में गिरफ्तार युवक ने पुलिस कस्टडी में उठाया आत्मघाती कदम (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
सीतापुर

मौत के आखिरी 30 सेकंड, चीखते रहे भाई-भाभी… और छोटा चलाता रहा चाकू, एक ही घर में डबल मर्डर

सीतापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.