Sitapur में खून की वारदात! लाइसेंसी रिवाल्वर से टेक्नीशियन की हत्या, आरोपी बेटा गिरफ्तार

लैब में आजमगढ़ निवासी सतीश यादव (35) बतौर लैब टेक्नीशियन कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि गुरुवार रात किसी बात को लेकर शिवेश और सतीश के बीच विवाद हो गया। यह बहस धीरे-धीरे तीखी नोकझोंक में बदल गई। गुस्से में आकर शिवेश अपने पिता के कमरे में गया, जहां से उसने लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली। इसके बाद वह वापस लौटा और सतीश के सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही सतीश मौके पर ही गिर पड़े और खून से लथपथ हो गए।