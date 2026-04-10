Lucknow Encounter: कृष्णा नगर में पुलिस मुठभेड़: 25 हजार का इनामी बदमाश विपिन गिरफ्तार

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कृष्णा नगर थाना क्षेत्र में सक्रिय बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली कि इनामी अपराधी विपिन इलाके में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल इलाके में घेराबंदी शुरू कर दी। संदिग्ध स्थानों पर चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई।