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Lucknow Encounter: कृष्णा नगर में पुलिस मुठभेड़: 25 हजार का इनामी बदमाश विपिन गिरफ्तार

Lucknow Encounter Vipin Arrested: लखनऊ के कृष्णा नगर में पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी बदमाश विपिन गिरफ्तार हुआ, जो कई थानों में दर्ज दो दर्जन से अधिक मामलों में वांछित चल रहा था।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Apr 10, 2026

कृष्णा नगर में पुलिस-बदमाश मुठभेड़: 25 हजार का इनामी लुटेरा विपिन गिरफ्तार, कई मामलों का खुलासा (Source: Police Media Cell)

कृष्णा नगर में पुलिस-बदमाश मुठभेड़: 25 हजार का इनामी लुटेरा विपिन गिरफ्तार, कई मामलों का खुलासा (Source: Police Media Cell)

Lucknow Encounter Krishna Nagar Police: राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर क्षेत्र में देर रात पुलिस और एक शातिर बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में 25 हजार रुपये का इनामी अपराधी विपिन गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था और उसके खिलाफ विभिन्न थानों में दो दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है।

मुखबिर की सूचना पर चला अभियान

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कृष्णा नगर थाना क्षेत्र में सक्रिय बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली कि इनामी अपराधी विपिन इलाके में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल इलाके में घेराबंदी शुरू कर दी। संदिग्ध स्थानों पर चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई।

मुठभेड़ में दबोचा गया बदमाश

जब पुलिस टीम ने विपिन को रोकने की कोशिश की, तो उसने भागने का प्रयास किया और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें आरोपी घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। घायल अवस्था में विपिन को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मौके से एक अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं।

उन्नाव का रहने वाला है आरोपी

पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार बदमाश विपिन उन्नाव जिले का रहने वाला है। वह लंबे समय से लखनऊ और आसपास के इलाकों में सक्रिय था और चोरी, लूट व अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता रहा है। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस को कई लंबित मामलों में अहम सुराग मिलने की उम्मीद है।

दो दर्जन से अधिक मामले दर्ज

विपिन का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, उसके खिलाफ विभिन्न थानों में दो दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें चोरी, लूट, छिनैती और अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं। वह कई मामलों में वांछित चल रहा था और पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।

चोरी और लूट की वारदातों में था सक्रिय

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि विपिन शहर में कई चोरी और लूट की घटनाओं में शामिल रहा है। वह खासतौर पर सुनसान इलाकों में राहगीरों को निशाना बनाता था और मौका पाकर वारदात को अंजाम देता था। उसकी गिरफ्तारी से इन घटनाओं पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है।

पुलिस की सतर्कता से मिली सफलता

इस पूरी कार्रवाई में पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई अहम रही। अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, “विपिन लंबे समय से वांछित था। उसकी गिरफ्तारी से कई मामलों का खुलासा होगा। हम उससे पूछताछ कर उसके नेटवर्क और अन्य साथियों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं।”

क्षेत्र में बढ़ी सुरक्षा, लोगों ने ली राहत की सांस

इस मुठभेड़ और गिरफ्तारी के बाद कृष्णा नगर और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। लगातार पेट्रोलिंग बढ़ाई जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है और कहा है कि इससे क्षेत्र में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है।

आगे की जांच जारी

फिलहाल पुलिस विपिन से पूछताछ कर रही है और उसके अन्य साथियों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि उसके पास से बरामद हथियार कहां से आए और वह किन-किन गिरोहों से जुड़ा हुआ है।

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Updated on:

10 Apr 2026 11:48 am

Published on:

10 Apr 2026 11:41 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Lucknow Encounter: कृष्णा नगर में पुलिस मुठभेड़: 25 हजार का इनामी बदमाश विपिन गिरफ्तार

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