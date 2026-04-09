UP IPS Transfer: 12 अधिकारियों का तबादला, कई जिलों और कमिश्नरेट में नई जिम्मेदारियां

UP IPS Officers Transfer: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 12 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार विभिन्न जिलों और पुलिस कमिश्नरेट में तैनात अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस फेरबदल में खासतौर पर युवा आईपीएस अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया गया है।