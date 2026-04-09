UP IPS Transfer: 12 अधिकारियों का तबादला, कई जिलों और कमिश्नरेट में नई जिम्मेदारियां

सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ समेत कई जिलों में बदलाव; युवा अधिकारियों को मिली अहम जिम्मेदारियां (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
UP IPS Officers Transfer: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 12 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार विभिन्न जिलों और पुलिस कमिश्नरेट में तैनात अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस फेरबदल में खासतौर पर युवा आईपीएस अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया गया है।
आईपीएस अधिकारी सागर जैन (2019 बैच), जो अब तक सहारनपुर में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के पद पर तैनात थे, उन्हें अब पुलिस उपायुक्त के रूप में प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट में नियुक्त किया गया है। यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
आईपीएस मनोज कुमार रावत (2020 बैच) को गोण्डा से सम्भल स्थानांतरित किया गया है, जहां उन्हें अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) का दायित्व सौंपा गया है। वहीं, आयुष विक्रम सिंह (2020 बैच) को मेरठ से बहराइच भेजा गया है, जहां वे अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) के रूप में कार्यभार संभालेंगे।
सरकार के इस निर्णय को कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए अधिकारियों से उम्मीद की जा रही है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में बेहतर पुलिसिंग और अपराध नियंत्रण सुनिश्चित करेंगे।
इस तबादले में खास बात यह है कि बड़ी संख्या में 2022 बैच के युवा आईपीएस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। इससे साफ है कि सरकार नई ऊर्जा और आधुनिक सोच के साथ प्रशासन को आगे बढ़ाना चाहती है।
स्थानीय स्तर पर इन तबादलों के बाद लोगों को उम्मीद है कि कानून-व्यवस्था में सुधार होगा और अपराधों पर अंकुश लगेगा। विशेष रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नियुक्त अधिकारियों के सामने बड़ी चुनौती होगी।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग