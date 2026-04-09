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UP IPS Transfer: 12 अधिकारियों का तबादला, कई जिलों और कमिश्नरेट में नई जिम्मेदारियां

UP IPS Reshuffle: उत्तर प्रदेश में 12 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसमें कई जिलों और कमिश्नरेट में नई तैनाती देकर कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Apr 09, 2026

सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ समेत कई जिलों में बदलाव; युवा अधिकारियों को मिली अहम जिम्मेदारियां (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ समेत कई जिलों में बदलाव; युवा अधिकारियों को मिली अहम जिम्मेदारियां (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

UP IPS Officers Transfer: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 12 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार विभिन्न जिलों और पुलिस कमिश्नरेट में तैनात अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस फेरबदल में खासतौर पर युवा आईपीएस अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया गया है।

सागर जैन को प्रयागराज में नई जिम्मेदारी

आईपीएस अधिकारी सागर जैन (2019 बैच), जो अब तक सहारनपुर में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के पद पर तैनात थे, उन्हें अब पुलिस उपायुक्त के रूप में प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट में नियुक्त किया गया है। यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

मनोज कुमार रावत और आयुष विक्रम सिंह का तबादला

आईपीएस मनोज कुमार रावत (2020 बैच) को गोण्डा से सम्भल स्थानांतरित किया गया है, जहां उन्हें अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) का दायित्व सौंपा गया है। वहीं, आयुष विक्रम सिंह (2020 बैच) को मेरठ से बहराइच भेजा गया है, जहां वे अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) के रूप में कार्यभार संभालेंगे।

मेरठ और बुलंदशहर में नई तैनाती

  • विनायक गोपाल भोसलें (2022 बैच), जो सीतापुर में सहायक पुलिस अधीक्षक थे, उन्हें मेरठ में अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) बनाया गया है।
  • अंतरिक्ष जैन (2022 बैच) को मेरठ से बुलंदशहर में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई है।

लखनऊ और वाराणसी में महिला अधिकारियों को जिम्मेदारी

  • ट्विंकल जैन (2022 बैच), जो गौतमबुद्धनगर में सहायक पुलिस आयुक्त थीं, उन्हें अब लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में अपर पुलिस उपायुक्त बनाया गया है।
  • इसी क्रम में लिपि नागयाच (2022 बैच) को गाजियाबाद से वाराणसी कमिश्नरेट में अपर पुलिस उपायुक्त के पद पर तैनात किया गया है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बदलाव

  • राजकुमार मीणा (2022 बैच) को प्रयागराज से मिर्जापुर भेजा गया है, जहां उन्हें अपर पुलिस अधीक्षक (नक्सल) की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
  • ऋषभ रुनवाल (2022 बैच) को लखनऊ से सोनभद्र स्थानांतरित किया गया है, जहां वे अपर पुलिस अधीक्षक (नक्सल) के रूप में कार्य करेंगे।

अन्य प्रमुख तबादले

  • आलोक कुमार (2022 बैच) को सम्भल से प्रतापगढ़ भेजा गया है।
  • डॉ. ईशान सोनी (2022 बैच) को वाराणसी से जालौन स्थानांतरित किया गया है।
  • मयंक पाठक (2022 बैच) को अलीगढ़ से सहारनपुर में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) बनाया गया है।

प्रशासनिक मजबूती की दिशा में कदम

सरकार के इस निर्णय को कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए अधिकारियों से उम्मीद की जा रही है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में बेहतर पुलिसिंग और अपराध नियंत्रण सुनिश्चित करेंगे।

युवा अधिकारियों पर भरोसा

इस तबादले में खास बात यह है कि बड़ी संख्या में 2022 बैच के युवा आईपीएस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। इससे साफ है कि सरकार नई ऊर्जा और आधुनिक सोच के साथ प्रशासन को आगे बढ़ाना चाहती है।

जनता को बेहतर पुलिसिंग की उम्मीद

स्थानीय स्तर पर इन तबादलों के बाद लोगों को उम्मीद है कि कानून-व्यवस्था में सुधार होगा और अपराधों पर अंकुश लगेगा। विशेष रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नियुक्त अधिकारियों के सामने बड़ी चुनौती होगी।

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Published on:

09 Apr 2026 05:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP IPS Transfer: 12 अधिकारियों का तबादला, कई जिलों और कमिश्नरेट में नई जिम्मेदारियां

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