BJP Hits Back: चुनाव आयोग विवाद: Pankaj Chaudhary का Akhilesh Yadav पर हमला, बयान को बताया लोकतंत्र विरोधी

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि जब चुनाव में जीत मिलती है, तो व्यवस्था अच्छी लगती है, लेकिन हार के बाद वही व्यवस्था सवालों के घेरे में आ जाती है। जब चुनाव जीतते हैं तो सब ठीक, और हारते ही चुनाव आयोग पर सवाल उठाना-यह दोहरा चरित्र अब जनता समझ चुकी है," उन्होंने कहा। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता अब राजनीतिक अवसरवाद को पहचानने लगी है और ऐसे व्यवहार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।