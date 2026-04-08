UP में ईंधन कालाबाजारी पर सख्ती: हजारों छापे, सैकड़ों एफआईआर, सरकार अलर्ट मोड में

UP Cracks Down on Fuel Black Marketing: उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। प्रदेशभर में बड़े पैमाने पर चलाए गए अभियान के तहत 12 मार्च 2026 से अब तक 23,250 से अधिक छापेमारी और निरीक्षण किए गए हैं। इस दौरान 238 एफआईआर दर्ज की गईं और 22 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया है, जबकि 249 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई शुरू की गई है।

