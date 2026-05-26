प्रतीक यादव पत्नी अपर्णा और बच्चों के लिए कितनी संपत्ति छोड़ गए? प्रीमियम जिम से लेकर रियल एस्टेट तक मोटा कारोबार

Prateek Yadav Latest News: समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व CM मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादवकी 25 मई को हुई तेरहवीं में कई बड़े नेता पहुंचे। 13 मई को उनका निधन हो गया था। उनके निधन की खबर से राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर फैल गई। हालांकि वह देश के सबसे चर्चित राजनीतिक परिवारों में से एक से संबंध रखते थे, लेकिन उन्होंने खुद को सक्रिय राजनीति से हमेशा दूर रखा। प्रतीक यादव ने राजनीति के बजाय बिजनेस और फिटनेस इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई थी। वह अपनी पत्नी बीजेपी नेता अपर्णा यादव और दो बेटियों के लिए करोड़ों रुपये की संपत्ति छोड़ गए हैं।