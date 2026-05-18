18 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

प्रतीक यादव से किसने की थी पैसों की डिमांड? किस के खिलाफ करवाया था केस दर्ज, निधन के बाद अब आगे क्या?

Prateek Yadav Latest News: अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव से पैसों की डिमांड किसने की थी? उन्होंने किस के खिलाफ केस दर्ज किया था? जानिए पूरा मामला है क्या?

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

May 18, 2026

prateek yadav case update who demanded money what next after his death know whole matter lucknow

प्रतीक यादव के निधन के बाद भी बंद नहीं होगा केस, PC- Prateek Yadav Instagram Profile

Prateek Yadav Latest News: मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव (Prateek Yadav) के निधन के बाद उनके द्वारा दर्ज कराए गए एक चर्चित केस को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रतीक यादव के निधन के बाद भी यह मामला बंद नहीं किया जाएगा। केस की विवेचना पहले की तरह जारी रहेगी और जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

पुलिस के मुताबिक, इस मामले में प्रतीक यादव का बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका था। उन्होंने लिखित रूप में अपना पक्ष पुलिस को दिया था, जो अब अहम साक्ष्य के तौर पर मौजूद है। इसके अलावा उनकी ओर से कई दस्तावेज भी जांच एजेंसियों को सौंपे गए थे, जिनकी जांच अभी जारी है।

हजरतगंज ट्रांसफर हुई विवेचना

सहायक पुलिस आयुक्त विकास जायसवाल की माने तो आईटी एक्ट से जुड़े मामलों की जांच इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी करते हैं, लेकिन वर्तमान में गौतमपल्ली थाना प्रभारी एसओ पद पर होने की वजह से इस मामले की विवेचना हजरतगंज ट्रांसफर कर दी गई है। आपको बताते हैं ये पूरा मामला आखिर है क्या?

रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े थे प्रतीक यादव

दरअसल, प्रतीक यादव रियल एस्टेट और प्रीमियम जिम कारोबार से जुड़े हुए थे। बीते साल 13 जुलाई 2025 को उन्होंने लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में एक बड़ा मुकदमा दर्ज कराया था। प्रतीक यादव ने रियल एस्टेट कंपनी मोनल इंफ्रा के निदेशक कृष्णानंद पांडेय, उनकी पत्नी वंदना पांडेय और पिता अशोक पांडेय के खिलाफ धोखाधड़ी, रंगदारी और आईटी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि आरोपियों ने शहीद पथ के पास जमीन में निवेश के नाम पर उनसे करोड़ों रुपये लिए थे।

हिसाब मांगने पर मांगी 4 करोड़ की रंगदारी

शिकायत के मुताबिक, जब प्रतीक यादव ने निवेश की रकम और हिसाब-किताब मांगा तो आरोपियों ने उनसे 4 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी। उन्होंने आरोप लगाया था कि रकम देने से इनकार करने पर उन्हें पॉक्सो एक्ट में फंसाने और सोशल मीडिया पर बदनाम करने की धमकी दी गई।

2011-12 में हुई थी मुलाकात

प्रतीक यादव ने पुलिस को बताया था कि उनकी मुलाकात कृष्णानंद पांडेय से साल 2011-12 में हुई थी। इसके बाद मुनाफे का झांसा देकर उनसे बड़ी रकम निवेश कराई गई और बाद में करोड़ों रुपये हड़प लिए गए।

दस्तावेजों और बयानों के आधार पर आगे बढ़ेगी जांच

पुलिस का कहना है कि केस से जुड़े दस्तावेज, लिखित बयान और अन्य साक्ष्य पहले से रिकॉर्ड में मौजूद हैं। ऐसे में प्रतीक यादव के निधन के बावजूद मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

ये भी पढ़ें

Haridwar Asthi Visarjan: आई लव यू पापा” कह गंगा में कार्ड बहाते रो पड़ी प्रतीक यादव की मासूम बेटी
लखनऊ
हरिद्वार में पिता की अस्थियों से लिपटकर रो पड़ी मासूम बेटी, भावुक दृश्य ने सबकी आंखें नम कर दीं (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

SP national president Akhilesh Yadav

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 May 2026 03:58 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / प्रतीक यादव से किसने की थी पैसों की डिमांड? किस के खिलाफ करवाया था केस दर्ज, निधन के बाद अब आगे क्या?

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

भीषण गर्मी… जलता डामर और पेट के बल रेंगते युवा, 69000 अभ्यर्थियों की ये तस्वीरें व्यवस्था पर खड़े कर रहीं सवाल

UP News, 69000 शिक्षक भर्ती प्रदर्शन
यूपी न्यूज

‘मैं PM का शुक्रगुजार हूं’, मोदी की अचानक तारीफ क्यों करने लगे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद?

Imran Masood praises PM Modi
लखनऊ

प्रतीक यादव आखिर क्यों राजनीति से थे दूर? मुलायम के बेटे के अखिलेश के साथ कैसे थे रिश्ते?

why mulayam singh son prateek yadav stay away from politics how was his relationship with akhilesh yadav
लखनऊ

CM योगी की सख्त चेतावनी, कहा- नमाज पढ़नी है तो शिफ्ट में पढ़िए, वरना दूसरा तरीका अपनाएंगे

Chief Minister Yogi Adityanath
लखनऊ

पश्चिम बंगाल हिंसा पर मायावती ने दी केंद्र और राज्य सरकार को नसीहत, देशहित में कोई समझौता नहीं

Mayawati
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.